La familia Agnelli rechaza la oferta de compra de una empresa de criptomonedas por la Juventus. Foto: AP

TURÍN, Italia (AP).- Los dueños de la Juventus rechazaron públicamente este sábado una oferta de compra de una firma de criptomonedas, lo que garantiza que el club más exitoso en la historia de la Serie A seguirá controlado por la familia Agnelli.

Tether, la empresa de criptomonedas, hizo una oferta por un valor de aproximadamente mil millones de euros (casi mil 200 millones de dólares) por las acciones mayoritarias de la familia Agnelli en el campeón italiano, 36 veces campeón récord.

"La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta", afirmó John Elkann, director ejecutivo de Exor, el holding de la familia Agnelli, en un mensaje de vídeo publicado en el sitio web de la Juventus.

“La Juve ha sido parte de mi familia durante 102 años”, añadió Elkann. “A lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han envalentonado, la han fortalecido, la han cuidado en tiempos difíciles y la han celebrado en los muchos momentos festivos.

“Seguimos apoyando a nuestro equipo y miramos hacia el futuro para construir una Juve ganadora”, añadió Elkann, nieto del magnate de Fiat Giovanni “Gianni” Agnelli.

La Juventus no ha ganado la Serie A desde que consiguió nueve títulos consecutivos entre 2012 y 2020. El club de Turín despidió a Igor Tudor y contrató a Luciano Spalletti el mes pasado después de un comienzo difícil de temporada.

El expresidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y toda la junta directiva del club dimitieron en 2022 en medio de una investigación contable falsa.

Varios de los otros grandes clubes italianos —el AC Milan, el Inter de Milán y la Roma— son propiedad de firmas de inversión extranjeras. La Juventus y el actual campeón de la Serie A, el Nápoles, propiedad del productor cinematográfico italiano Aurelio De Laurentiis, son los principales reticentes.

“Exor reafirma sus declaraciones anteriores y consistentes de que no tiene intención de vender ninguna de sus acciones en Juventus a un tercero, incluido, entre otros, Tether, con sede en El Salvador”, dijo Exor en un comunicado.