Los Seahawks superan a los Colts 18-16 con un gol de campo de 56 yardas de Jason Myers

NFL
Los Seahawks superan a los Colts 18-16 con un gol de campo de 56 yardas de Jason MyersJason Myers pateó seis goles de campo, un récord de la franquicia, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos por jugarse.
SEATTLE (AP).- Jason Myers pateó seis goles de campo, un récord de la franquicia, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos por jugarse , y los Seattle Seahawks superaron este día 18-16 al mariscal de campo de 44 años Philip Rivers y a los Indianapolis Colts.
Rivers lanzó un pase de touchdown después de salir del retiro para hacer su primera apertura en casi cinco años, y lideró a los Colts a posición para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe que les dio la ventaja con 47 segundos restantes.
Eso fue suficiente para Sam Darnold y los Seahawks (11-3). Rashid Shaheed devolvió la patada inicial de Grupe 28 yardas hasta la 37 de Seattle, y Darnold conectó con Shaheed dos veces para 25 yardas, preparando a Myers.
Desesperados por salvar su temporada después de que Daniel Jones sufriera un desgarro en el tendón de Aquiles que le puso fin a la temporada, los Colts (8-6) recurrieron a Rivers, un abuelo que había sido entrenador de futbol americano en la escuela secundaria y fue semifinalista para el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.
Sus estadísticas fueron mediocres, pero le dio a Indy la oportunidad de ganar. Rivers completó 18 de 27 pases para 120 yardas, con un touchdown y una intercepción; la intercepción llegó en su último pase, mientras intentaba forzar el balón campo abajo con 11 segundos restantes. Coby Bryant logró la intercepción, su cuarta mejor marca de la temporada.