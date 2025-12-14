Los Seahawks superan a los Colts 18-16 con un gol de campo de 56 yardas de Jason Myers. Foto: AP

SEATTLE (AP).- Jason Myers pateó seis goles de campo, un récord de la franquicia, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos por jugarse , y los Seattle Seahawks superaron este día 18-16 al mariscal de campo de 44 años Philip Rivers y a los Indianapolis Colts.

Rivers lanzó un pase de touchdown después de salir del retiro para hacer su primera apertura en casi cinco años, y lideró a los Colts a posición para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe que les dio la ventaja con 47 segundos restantes.

Eso fue suficiente para Sam Darnold y los Seahawks (11-3). Rashid Shaheed devolvió la patada inicial de Grupe 28 yardas hasta la 37 de Seattle, y Darnold conectó con Shaheed dos veces para 25 yardas, preparando a Myers.

Desesperados por salvar su temporada después de que Daniel Jones sufriera un desgarro en el tendón de Aquiles que le puso fin a la temporada, los Colts (8-6) recurrieron a Rivers, un abuelo que había sido entrenador de futbol americano en la escuela secundaria y fue semifinalista para el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

Sus estadísticas fueron mediocres, pero le dio a Indy la oportunidad de ganar. Rivers completó 18 de 27 pases para 120 yardas, con un touchdown y una intercepción; la intercepción llegó en su último pase, mientras intentaba forzar el balón campo abajo con 11 segundos restantes. Coby Bryant logró la intercepción, su cuarta mejor marca de la temporada.