Los Vikings fueron eliminados de los playoffs antes de saltar al campo contra los Cowboys

El mariscal de campo de los Minnesota Vikings, JJ McCarthy, lanza un pase durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Dallas Cowboys el domingo 14 de diciembre de 2025, en Arlington. Foto: AP/Julio Cortez

ARLINGTON, Texas (AP).- Los Minnesota Vikings fueron eliminados de la contienda por los playoffs antes de ingresar al campo para su partido contra los Dallas Cowboys este domingo por la noche.

Los Vikings han alternado entre clasificarse y no clasificarse para los playoffs en cuatro temporadas bajo la dirección del entrenador Kevin O'Connell. Minnesota perdió en la ronda de comodines tras terminar 13-4 en 2022, el primer año de O'Connell, y 14-3 en 2024.

Minnesota comenzó con marca de 3-2 antes de perder seis de siete partidos tras su primera semana. Los Vikings frenaron una racha de cuatro derrotas con una victoria de 31-0 sobre Washington la semana pasada, que resultó ser demasiado poco y demasiado tarde.

JJ McCarthy está en su primera temporada como mariscal de campo titular tras perder su año de novato por una rotura de menisco en la rodilla derecha. Las lesiones también han afectado esta temporada, incluyendo un esguince de tobillo que lo dejó fuera de juego durante cinco partidos.

Los Vikings vencieron a Detroit, su rival de la NFC Norte, para igualar su récord a 4-4 en el regreso de McCarthy el 2 de noviembre, antes de perder los siguientes cuatro partidos. McCarthy luchó contra la racha perdedora antes de lanzar tres pases de touchdown, su mejor marca de la temporada, y no perdió el balón por primera vez contra los Commanders.

Minnesota decidió quedarse con McCarthy tras su prometedora pretemporada de 2024, a pesar de que el año de despegue de Sam Darnold le permitió clasificar a los playoffs. Los Vikings dejaron que Darnold se fuera a Seattle como agente libre.