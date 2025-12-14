Mahomes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y los Chiefs están considerando cirugía

KANSAS CITY, Mo. (AP).- Patrick Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de los Kansas City Chiefs en los últimos segundos de una derrota por 16-13 ante Los Angeles Chargers el domingo, y el equipo dijo que el mariscal de campo estrella estaba considerando opciones quirúrgicas.

Es la lesión más importante de una carrera superlativa de nueve años para Mahomes, dos veces MVP que llevó a los Chiefs a tres títulos de Super Bowl y llegó al juego de campeonato de la AFC en cada una de sus siete temporadas anteriores como titular de Kansas City.

Este año, los Chiefs ni siquiera llegarán a los playoffs, y Mahomes no volverá al campo hasta algún momento de 2026.

Los Chiefs acababan de cruzar el mediocampo con menos de dos minutos para el final cuando Mahomes corrió hacia la banda de Kansas City e intentó deshacerse del balón. Fue lanzado al suelo al ser liberado por el liniero defensivo de los Chargers, Da'Shawn Hand, e inmediatamente se agarró la rodilla izquierda mientras los médicos se acercaban a él.

Mahomes se acaba de lesionar la rodilla ante los Chargers.



En el peor de los casos sería una rotura de ligamento cruzado, no tiene buena pinta...



Le llueve sobre mojado a los Chiefs.#NFL pic.twitter.com/CSF8EaUiPW — Alejandro Montes (@amontes_98) December 14, 2025

Finalmente, Mahomes fue ayudado a llegar a la carpa azul para lesionados en la banda, pero solo permaneció allí unos instantes. Pronto salió con miembros del personal a ambos lados, cojeando hacia el vestuario con una toalla blanca sobre la cabeza.

"Le harán una resonancia magnética mañana o esta noche", dijo el entrenador Andy Reid, "cuando podamos".

Gardner Minshew entró al partido y completó tres pases consecutivos para darles una oportunidad a los Chiefs. Pero Derwin James lo interceptó en un salto entre dos dirigido a Travis Kelce con 14 segundos restantes, sellando así la barrida de los Chargers sobre Kansas City.

"Odio la situación. Odio no haber podido conseguir la victoria y mantener vivas nuestras esperanzas", dijo Minshew.

La derrota, junto con las victorias de Jacksonville, Buffalo y Houston, eliminó a los campeones defensores de la AFC de la contienda por los playoffs.

Es muy frustrante, tío. Ha sido difícil ver a Pat, un tipo que se entrega tanto —dijo Minshew—. Nunca había visto a nadie entregarse tanto al equipo. Tengo confianza en él y en su capacidad para volver mejor que nunca.

Los Chiefs están golpeados por todas partes

La lesión de Mahomes, quien lanzó solo 189 yardas con una intercepción, fue simplemente el último, y quizás el más grave, de una serie de reveses que habían convertido a lo que había sido una de las mejores ofensivas de la NFL durante la mayor parte de una década en una sombra de sí misma.

Kansas City comenzó el juego con el tackle izquierdo Josh Simmons en la reserva de lesionados por una fractura en la muñeca, el suplente Wanya Morris fuera por una lesión de rodilla, el tackle derecho Trey Smith inactivo por una lesión de tobillo y el tackle derecho Jawaan Taylor lidiando con una lesión de tríceps.

El tackle derecho suplente Jaylon Moore también se lastimó la rodilla durante el juego, dejando al veterano Esa Pole y a Chukwuebuka Godrick (un jugador internacional en camino que nunca había aparecido en un juego de la NFL) para proteger a Mahomes en la recta final.

Los Chiefs también extrañaron a Marquise Brown, quien estuvo inactivo mientras lidiaba con un asunto familiar, y a su compañero receptor abierto Tyquan Thornton, quien fue aplastado por el esquinero de los Chargers Tony Jefferson después de una recepción de 20 yardas y fue evaluado por una conmoción cerebral.

Otro receptor, Xavier Worthy, se perdió parte del juego mientras pasaba el protocolo de conmoción cerebral.

No ha sido solo la ofensiva de los Chiefs donde han aumentado las lesiones.

Comenzaron el partido sin Trent McDuffie, quien estuvo inactivo por una lesión de rodilla. Luego, en un lapso de tres jugadas consecutivas, perdieron al linebacker Nick Bolton, al tackle defensivo Chris Jones y al cornerback Jaylen Watson, aunque finalmente todos regresaron.