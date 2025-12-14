Manchester City golea 3-0 al Crystal Palace y recorta distancia con el Arsenal en la tabla general. Foto: AP/Kin Cheung

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Manchester City MANTUVO la presión sobre el líder de la Liga Premier, Arsenal, al llevarse la victoria este día.

El Arsenal había ampliado su ventaja en la cima de la clasificación a cinco puntos con una victoria por 2-1 contra los Wolves el sábado. Pero un día después, su rival más cercanos respondió con una victoria: el City, segundo clasificado, venció 3-0 al Crystal Palace.

Tras ser derrotado por el Palace en la final de la FA Cup la temporada pasada, el City se vengó y se llevó los tres puntos en Selhurst Park.

“Son muy fuertes. Cada vez que jugamos contra ellos es muy difícil”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola. “Aun así, no somos los mejores, pero estamos aprendiendo y, después de lo ocurrido, estaremos más cerca en el futuro”.

Erling Haaland marcó su gol número 101 en la Premier League para poner al City por delante al final de la primera parte y su segundo del partido con un penalti en el minuto 89. El noruego suma 36 goles en 27 partidos con su club y su selección en otra temporada goleadora excepcional. Es el máximo goleador de la liga con 17 tantos.

Phil Foden marcó el otro gol del City entre el doblete de Haaland.