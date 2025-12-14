Mbappé marca en su regreso tras su lesión y el Madrid vence 2-1 al Alavés. Foto: AP/MIguel Oses

MADRID (AP).- Este día, Kylian Mbappé anotó en su regreso tras una lesión, guiando al Real Madrid a una victoria por 2-1 como visitante ante el Alavés en la liga española para aliviar algo de presión sobre el técnico Xabi Alonso.

Rodrygo también marcó y el Madrid se acercó a cuatro puntos del líder Barcelona, ??que venció 2-0 a Osasuna el sábado.

El Madrid había ganado sólo dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y venía de una derrota por 2-1 en casa ante el Manchester City en la Liga de Campeones, lo que provocó abucheos de los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé, que se perdió el partido del Madrid contra el City el miércoles debido a una lesión leve, marcó su gol número 26 de la temporada para el Madrid en todas las competiciones después de una buena carrera por la izquierda, superando a un defensor antes de disparar a la escuadra desde dentro del área en el minuto 24.

El Alavés empató por medio de Carlos Vicente en una contra en el minuto 68, pero Rodrygo volvió a adelantar a los visitantes a bocajarro tras carrera y asistencia de Vinícius Júnior.

Fue el segundo gol de Rodrygo esta temporada. Había marcado con el Madrid contra el City, poniendo fin a una sequía goleadora de nueve meses con el club.

Vinícius Júnior abrazó a Alonso tras el gol en una inusual muestra pública de apoyo del brasileño hacia el exjugador del Madrid, quien se encuentra en su primera temporada como entrenador del club. El gesto se produjo después de que los medios informaran que el técnico había perdido el vestuario.

El Alavés, que se mantiene en la 12ª posición, viene de ganar a la Real Sociedad.