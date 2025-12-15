Antonio Mohamed encara a David Faitelson (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al finalizar el partido de la final de vuelta de Toluca vs. Tigres, Antonio “Turco” Mohamed fue entrevistado por el panel de analistas y comentaristas de TUDN desde el estadio Nemesio Diez. El estratega de los Diablos Rojos aprovechó el momento para enviar un mensaje a David Faitelson.

Varios integrantes de TUDN esperaron la llegada del director técnico argentino en una parte de la cancha para platicar con él, sin embargo, el “Turco” aprovechó para tomar el micrófono, visiblemente molesto, y envió un mensaje al periodista Faitelson, quien no estaba presente en ese momento, pues cuestionó que Mohamed mandara a la banca en la final de vuelta al portero Hugo González y colocara en su lugar a Luis García.

“Faitelson estuvo muy desubicado, lo digo en serio, es una mierda, eso te voy a decir, habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero (lo dijo) antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor. Entonces que baje y que me lo venga a decir acá a ver si tiene huevos. A chingar a su madre”, dijo Mohamed.

Cabe señalar que el guardameta Luis García resultó fundamental en la tanda de penaltis con la que Toluca se proclamó bicampeón de la Liga MX, ya que detuvo un disparo.

El duelo concluyó empatado 2-2 en el global, por lo que la tanda de penaltis resulto inevitable. En total se cobraron 24 disparos. Por parte de Tigres fallaron Nicolás Ibáñez, Joaquim y Nahuel Guzmán. Mientras que por Toluca erraron Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez y Luis García. Los Diablos Rojos llegaron a 12 títulos de liga.

Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono.

