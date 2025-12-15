Cruz Azul femenil jugará como local en Morelos a partir del Clausura 2026

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El equipo de Cruz Azul Femenil de Primera División llegará a Morelos a partir del torneo Clausura 2026 y tendrá como sede el Estadio Centenario de Cuernavaca, donde además se realizarán visorías y acciones de reclutamiento para impulsar el talento deportivo local, informaron autoridades estatales y directivos del club.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Margarita González Saravia durante una conferencia de prensa celebrada en el Estadio Centenario, acompañada por directivos del club, miembros de su gabinete y representantes del sector deportivo, con lo que Morelos se integrará por primera vez como sede permanente de un equipo de futbol femenil de la máxima categoría.

La llegada del conjunto celeste coloca a la entidad como nueva plaza del futbol femenil profesional en México, al sumarse al circuito de Primera División y fortalecer la presencia del deporte profesional como una política de impulso social y formativo.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó la relevancia del proyecto para el desarrollo deportivo local. “Es un día muy alegre para Morelos, para Cuernavaca y para todas y todos nosotros”, expresó, al subrayar que la incorporación de Cruz Azul Femenil abre oportunidades reales para niñas y jóvenes interesadas en el futbol profesional.

En ese contexto, González Saravia añadió que “las niñas, niños y juventudes son el corazón de nuestra sociedad; qué mejor que vivan estos momentos de deporte y alegría para construir una sociedad de paz y bienestar”, y enfatizó el carácter histórico del anuncio al señalar: “Es tiempo de mujeres, y hoy lo demostramos con la primera presidenta de México, con la primera gobernadora y ahora con un equipo femenil que viene a hacer historia en Morelos.”

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, explicó que la decisión de establecer al equipo en Morelos responde tanto a la disposición del estado para albergar futbol profesional como al interés del club por desarrollar un proyecto competitivo fuera de su sede tradicional.

“Queremos campeonar aquí en Morelos y levantar nuestra primera copa femenil. Vamos a dejar todo en la cancha”, afirmó, al señalar que el objetivo es posicionar al equipo entre los primeros lugares del torneo y generar identidad con la afición local.

Velázquez Rangel indicó que el proyecto contempla una estrategia de acercamiento con el público, que incluye boletos a precios accesibles, a fin de facilitar la asistencia de familias y fortalecer el vínculo entre el equipo y la afición desde su llegada al estado.

En tanto, el director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), Juan Felipe Domínguez Robles, destacó que el Estadio Centenario cuenta con la infraestructura necesaria para albergar futbol profesional y aseguró que el proyecto permitirá fortalecer academias y procesos formativos en la entidad. “Vamos a organizarnos para que estas actividades se desarrollen de la mejor manera para todas y todos los morelenses”, afirmó.

Por su parte, la directora deportiva de Cruz Azul Femenil, María Fernanda Pons Arroyo, señaló que la presencia del club en Morelos no se limita a la competencia en cancha, sino que incluye procesos de detección y formación de talento, mediante visorías dirigidas a futbolistas locales, con el objetivo de integrar a jugadoras morelenses a estructuras profesionales.

El debut de Cruz Azul Femenil de Primera División en Morelos está programado para el 11 de enero de 2026, cuando enfrente a Guadalajara en el Estadio Centenario de Cuernavaca, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa para el futbol profesional femenil en la entidad.