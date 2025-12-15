Los Knicks y los Spurs se enfrentarán el martes en la final de la Copa de la NBA. Foto: AP/Ronda Churchill

LAS VEGAS (AP).- Un trofeo, el derecho a presumir y un montón de dinero estarán en juego cuando los Knicks y los Spurs se enfrenten en la final de la Copa de la NBA. Será la primera vez que estas franquicias se enfrenten con un trofeo en juego desde que San Antonio venció a Nueva York en las Finales de la NBA de 1999.

“Es un partido muy importante que ambos equipos van a querer ganar con todas sus fuerzas”, dijo la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. “Esto demuestra que nos estamos preparando y que pasaremos al siguiente nivel para partidos más importantes en los playoffs. Es una explicación compleja, pero así de simple: como competidores, queremos ganar todos los partidos, y este trae algo nuevo, así que queremos ganarlo aún más”.

Será el final del tercer evento de la temporada: Los Angeles Lakers vencieron a Indiana en el primer año, cuando formaba parte de lo que se conocía simplemente como el Torneo de la Temporada, y Milwaukee venció a Oklahoma City el año pasado tras el cambio de nombre a la Copa NBA. En juego: 318 mil 560 dólares por jugador con contrato estándar en el equipo ganador. Han conseguido 212 mil 373 dólares cada uno del fondo de bonificación de la Copa al llegar a la final, y la parte de los ganadores asciende a 530 mil 933 dólares cada uno.

“No estás ganando ni ganando nada en tu récord, pero sales a competir”, dijo el base de los Knicks, Jalen Brunson. “Juegas por algo más que por ti mismo. Juegas por tu equipo, tu organización y tu ciudad. Hay mucho en juego además del récord. Sales a competir, pase lo que pase”.

El base de los Spurs, De'Aaron Fox, añadió: "A la gente le gusta el dinero. Es lo que hay. Así es la vida".

La recompensa financiera es una cosa. Hay otra recompensa que podría llegar esta primavera para los Spurs y los Knicks.

Los cuatro finalistas anteriores de la Copa (los Lakers y los Pacers, luego los Thunder y los Bucks) llegaron a los playoffs después de jugar por este trofeo; los Pacers llegaron a la final del Este en 2024 y el Thunder ganó el título la temporada pasada.

“No importa si se trata de la Copa, las Finales de la NBA, ganar cualquier partido, cuando sientes esa sensación de ganar, es adictivo”, dijo el alero de los Knicks, Karl-Anthony Towns. “Obviamente, quiero que tengamos esa mentalidad de que nos enganchemos al próximo campeonato si podemos ganar este. Creo que este es un gran comienzo para que entendamos los estándares necesarios para ganar al máximo nivel, a nivel de campeonato”.

Es probable que Wembanyama permanezca con algún tipo de restricción de minutos; jugó 21 minutos desde el banco el sábado por la noche en la victoria de San Antonio por 111-109 sobre Oklahoma City, su primer juego de regreso después de perderse 12 por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Los Spurs llegaron al lunes todavía decidiendo si jugarían en Wembanyama contra los Knicks.

“Cuando se trata de un jugador como Wemby, con su tamaño y sus habilidades, nueve de cada diez veces fallará porque falla”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Pero tenemos defensores bastante buenos y con altura, y ojalá puedan, en el punto de ataque, intentar ponérselo lo más difícil posible, sabiendo que cuentan con apoyo”.

Los Knicks y los Spurs llegaron a la final de la Copa con récords de 5-1 en el torneo; cada uno tuvo marca de 3-1 en la fase de grupos, luego salieron como visitantes para obtener victorias en cuartos de final (Nueva York sobre Toronto, San Antonio sobre los Lakers) antes de que Nueva York superara a Orlando y San Antonio venciera al Thunder en las semifinales del sábado en Las Vegas.

Y ahora, un juego que no significa nada. O todo, según la perspectiva.