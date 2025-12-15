Mariah Carey cantará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: AP

MILÁN (AP).- Mariah Carey, estrella pop estadunidense, cantará en la la ceremonia inaugural de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Este día, el comité organizador local anunció que Carey, de 56 años, la cantante de “All I Want for Christmas is You”, es la primera estrella internacional nombrada para actuar en la ceremonia del 6 de febrero en el estadio de futbol San Siro de Milán.

“Ci vediamo a Milano” – 'Nos vemos en Milán' – dijo Carey en Instagram.

“Mariah Carey representa plenamente la atmósfera emotiva que acompaña el período previo a los Juegos”, declaró el comité. “La música es un lenguaje universal que atrae diferentes historias y sensibilidades, y se entrelaza con el tema de la armonía de la ceremonia inaugural”.

Los Juegos se extenderán por el norte de Italia y también se celebrarán ceremonias de apertura simultáneas, aunque más pequeñas, en tres grupos de montañas.

La estrella del ballet aclamada internacionalmente Roberto Bolle encabezará la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en la antigua Arena Romana de Verona el 22 de febrero.