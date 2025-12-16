Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé son elegidos mejores jugadores en los premios FIFA. Foto: X: @FIFAWorldCup

DOHA, Qatar (AP).- Este día, Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron nombrados los mejores jugadores de 2025 en los premios de la FIFA, aumentando su colección de premios después de ganar también el Balón de Oro masculino y femenino este año.

Dembélé brilló para el Paris Saint-Germain en su primer título de la Liga de Campeones y Bonmatí destacó para España y Barcelona.

Los premios de la FIFA son votados por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo.

Dos campeones europeos ganaron los premios a los mejores entrenadores: Sarina Wiegman llevó a Inglaterra a su segundo título europeo femenino consecutivo en Suiza (venciendo a España en la final) y Luis Enrique llevó al PSG a la Liga de Campeones y al título francés.

Los cuatro premios principales tuvieron el mismo cuadro de honor que los premios Balón de Oro entregados en septiembre en París.

La FIFA entregó sus premios anuales Best Awards en una cena privada en Doha en el marco del partido entre el PSG y el Flamengo, recién coronado campeón de Sudamérica, en la Copa Intercontinental del miércoles.