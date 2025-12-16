Barcelona gana 2-0 al Guadalajara de tercera división en la Copa del Rey. Foto: AP/Rudy García

MADRID (AP).- Este día, Barcelona necesitó goles de último minuto de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar 2-0 al club de tercera división Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un partido retrasado debido a problemas con la tribuna temporal del estadio.

El inicio del partido se retrasó media hora porque las autoridades locales no permitieron inicialmente el acceso de los aficionados a la tribuna recién construida en el estadio Pedro Escartín de la ciudad de Guadalajara, cerca de Madrid.

Había largas filas fuera del estadio hasta que la policía finalmente permitió el acceso a los aficionados. El aforo del estadio aumentó de casi 6 mil a aproximadamente 8 mil con la nueva tribuna.

El Barcelona tuvo el control desde el principio, pero tuvo dificultades para crear oportunidades de gol significativas contra su oponente de categoría inferior.

Christensen finalmente abrió el marcador en el minuto 76 con un cabezazo tras un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo de Christensen se desvió en un defensa antes de entrar en la red.

Los anfitriones tuvieron algunas oportunidades de empatar, pero no pudieron aprovecharlas, y Rashford selló la victoria en una escapada en el minuto 90.

El entrenador del Barcelona, ??Hansi Flick, dio descanso a algunos de los titulares habituales del equipo antes de la visita del líder de la liga española al Villarreal, tercero, el domingo.