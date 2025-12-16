Conductor que atropelló a aficionados del Liverpool fue condenado a más de 21 años de cárcel. Foto: AP/Jon Super

LONDRES (AP).- Un conductor que hirió a más de 130 personas cuando estrelló su auto contra una multitud de aficionados al futbol que celebraban el campeonato de la Liga Premier de Liverpool fue sentenciado este día a más de 21 años de prisión.

El 26 de mayo, Paul Doyle embistió con su miniván a un mar de aficionados en dos minutos de horror que solo terminaron cuando un transeúnte se subió al vehículo y lo obligó a estacionar. El vehículo quedó parado sobre la gente.

“Atropellaron a personas de frente, tiraron a otras contra el capó, atropellaron ramas, aplastaron cochecitos y obligaron a quienes estaban cerca a dispersarse aterrorizados”, declaró el juez Andrew Menary a Doyle en el Tribunal de la Corona de Liverpool. “Continuaron a toda velocidad y a una distancia considerable, atropellando violentamente a la gente, una tras otra”.

Los fiscales dijeron que Doyle se puso furioso porque no pudo llegar a su destino lo suficientemente rápido para recoger a sus amigos que habían asistido al desfile.

Doyle sollozó durante gran parte de los dos días que duró la sentencia mientras los fiscales detallaban el crimen, utilizando imágenes de video gráficas y leyendo declaraciones emotivas de docenas de víctimas.

Doyle, de 54 años, se declaró culpable el mes pasado de 31 cargos, incluyendo conducción peligrosa y múltiples cargos de intento o causa de daños corporales graves y heridas intencionales.

Las imágenes tomadas desde su tablero mostraron a personas aterrorizadas tratando de ponerse a salvo antes de ser derribadas, arrojadas al aire o deslizarse debajo de su parachoques.

Muchos dijeron que temían que se estuviera produciendo un ataque terrorista.

Pero la explicación fue "tan simple como terribles fueron las consecuencias", dijo el fiscal Paul Greaney. "Era un hombre furioso, dominado por la ira".

Las imágenes del tablero del auto de Doyle lo captaron maldiciendo a la gente en la calle, tocando la bocina y usando la palabra F mientras gritaba "muévanse, muévanse, muévanse".

Cuando subieron a Doyle a una camioneta policial, dijo: "Acabo de arruinar la vida de mi familia", afirmó Greaney.

El impacto fue mucho más amplio.

Un fiscal pasó horas leyendo las declaraciones de las víctimas, algunas de las cuales aún sufrían lesiones físicas y otras estaban atormentadas por los recuerdos.

“La angustia de ver a la multitud dispersarse presa del pánico y los cuerpos lanzados por los aires es algo que me quedará grabado para siempre”, dijo el sargento Dan Hamilton, de la Policía de Merseyside, quien resultó herido. “El ruido era repugnante, unos golpes sordos, difíciles de describir e imposibles de olvidar. Recuerdo estar tirado en el suelo pensando: '¡Esto es todo! ¡Voy a morir!'”.

Un chico de 16 años, que no podía dormir por las pesadillas, perdió su aprendizaje como carpintero por falta de concentración. Un hombre de 23 años tuvo que aprender a caminar de nuevo. Una mujer que no es de la zona comentó que el acento de Liverpool ahora le provoca ansiedad. Una mujer cuya hija era una fanática acérrima del Liverpool ya no podía ver sus partidos.

“La imagen de las camisetas rojas y el sonido de los cánticos son recordatorios insoportables de ese día”, dijo Susan Farrell.

Doyle declaró a la policía que entró en pánico cuando la multitud arremetió contra su coche, rompiendo una ventana e intentando sacarlo del vehículo. Sin embargo, el juez desestimó esa afirmación como "manifiestamente falsa", ya que estaban reaccionando a su ataque.

El abogado defensor Simon Csoka dijo que Doyle estaba horrorizado por lo que hizo y que estaba avergonzado y arrepentido y no esperaba compasión.

Csoka reconoció los problemas de Doyle durante sus veinte años cuando fue dado de baja de la Infantería de Marina y tenía antecedentes penales, entre ellos arrancarle la oreja a un marinero de un mordisco en una pelea de borrachos. Pero Doyle dio un giro a su vida, fue a la universidad, tuvo una exitosa carrera en informática y crio a tres hijos con su esposa.

Doyle no tenía intención de hacerle daño a nadie ese día, dijo Csoka. Pero cuando decidió evitar una fila de coches atascados y se metió entre la multitud, "las lesiones graves eran inevitables".