FIFA reduce el precio de algunas entradas del Mundial a 60 dólares tras críticas de fans

MIAMI (AP) — La FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026, reservadas para los hinchas más leales de las selecciones clasificadas tras una adversa reacción global. Algunos de los aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lugar de tener que pagar 4 mil 185 dólares.

El ente rector afirmó que se pondrán a disposición entradas bajo la categoría de “grada básica” por un costo de 60 dólares para cada uno de los 104 partidos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados “más fieles” que han asistido a partidos anteriores ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

Hinchas de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada, al ver los planes de venta de entradas de la FIFA que no ofrecían a los equipos participantes entradas en la categoría de precio más bajo.

Los precios más baratos oscilaban entre 120 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los tres países coanfitriones.

La FIFA recibió duras críticas, especialmente en Europa, por su estrategia de precios de entradas para el Mundial que incluye el llamado "precio dinámico" y actuar como su propia plataforma de reventa.

Al anunciar el plan de entradas de 60 dólares, la FIFA indicó que “como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil" de sus 211 federaciones miembro.