Guillermo Almada deja al Valladolid para ser nuevo entrenador del Oviedo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el Real Valladolid dio a conocer en un comunicado que el uruguayo Guillermo Almada dejó de ser su director técnico, pues ahora lo será del Real Oviedo.

El conjunto Albivioleta señaló que llegó a un acuerdo con la institución Oviedista “para el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada”. En el escueto comunicado recordó que Almada dirigió al Valladolid durante 19 encuentros, donde ganó 6, empató 6 y perdió 7.

Actualmente, el Valladolid juega en la Segunda División de España y se ubica en la décima posición de la liga. El último partido que dirigió Almada fue ante el FC Andorra, duelo donde su exequipo cayó 1-0.

El Real Oviedo milita en el máximo circuito del futbol español. Marcha en el decimonoveno peldaño, el penúltimo lugar, con 10 puntos, fruto de 2 victorias, 4 empates y 10 derrotas.

Por su parte, Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco, quien el 21 de noviembre último anunció que se uniría al cuerpo técnico del Real Valladolid como auxiliar técnico del primer equipo y bajo las órdenes de Almada, compartió una publicación en sus redes sociales para señalar que, pese a la salida del entrenador uruguayo, se encontraba en el entrenamiento del equipo “concentrado y motivado” para encarar el próximo partido ante el Eibar, el cual se disputará este viernes 19 de diciembre. Hasta ahora el Valladolid no ha informado quién será el timonel que dirija ese duelo.