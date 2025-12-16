La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle gana el premio Marta a Mejor Gol del año (Videos)

La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle gana el premio Marta a Mejor Gol del añ. Foto: X: @lizbethovalle7

DOHA, Qatar (AP).- Un gol de escorpión de la mexicana Lizbeth Ovalle, la jugadora más cara en la historia del futbol femenino (Orlando Pride pagó a Tigres 1.5 millones de dólares), y un disparo de chilena a larga distancia del argentino Santiago Montiel fueron elegidos como ganadores en los premios FIFA a los mejores goles de la temporada pasada.

Ambos tenían la espalda hacia el arco al anotar los goles ganadores. Los aficionados votaron por Ovalle y Montiel para recibir el Premio Marta y el Premio Puskas, respectivamente.

Ovalle definió con un sutil toque de talón en un salto en el aire de espaldas a la portería mientras jugaba en la liga mexicana para Tigres contra Guadalajara.

El premio femenino lleva el nombre de Marta, la estrella brasileña que ahora es compañera de equipo de Ovalle en el Orlando Pride. Marta ganó el premio el año pasado y también tuvo un gol nominado por la FIFA para la edición de este año.

La “Maga” Ovalle fue transferida por un transferencia récord mundial en el fútbol femenino de 1.5 millones de dólares para unirse al Pride desde Tigres en agosto de este 2025.

Montiel anotó para Independiente en un partido de la primera división de Argentina contra Independiente Rivadavia. Saltó en el aire a unos 22 metros de distancia para prender un balón que quedó flotando a tras un despeje de cabeza de un defensor desde un córner. Es el primo de Gonzalo Montiel, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

La FIFA entregó sus premios The Best en una cena privada en Doha en el marco de la final de la Copa Intercontinental entre el Paris Saint-Germain y Flamengo el miércoles.

Los premios al mejor jugador y al mejor entrenador en el fútbol masculino y femenino se entregarían más tarde el martes.