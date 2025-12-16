Ligas de México, Puerto Rico y Dominicana se niegan a jugar la Serie del Caribe en Venezuela? . Foto: AP / Fernando Llano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y sus equivalentes en Puerto Rico y República Dominicana afiliadas a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), se niegan a jugar en Venezuela en el marco de la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en las ciudades de Caracas y La Guaira.

A través de un comunicado, la CBPC dio a conocer la postura de tres de sus integrantes, en una clara presión para que el certamen se juegue en otro país, situación que compromete la organización de la competencia a tan sólo 45 días de su inicio.?

“La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026”, se lee en el documento.

“La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”, agrega el texto.

La Confederación del Caribe ya trabaja en las posibles soluciones a la contravención de México, Puerto Rico y República Dominicana para viajar a Venezuela, en medio de un clima de tensión política y condena generalizada alrededor del régimen de Nicolás Maduro, encabezada por el gobierno de Donald Trump, así como la reciente entrega en Oslo del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.?

“En atención a lo anterior, la CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada”, concluye el anuncio.

Además de México, Puerto Rico y República Dominicana, la Serie del Caribe 2026 cuenta con la intención de incluir a equipos de Cuba, Japón y Panamá, además de los hasta hoy anfitriones.?