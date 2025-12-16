Patrick Mahomes se somete a cirugía de ligamento cruzado anterior

KANSAS CITY, Mo. (AP).- Este lunes 15 d diciembre, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, se sometió a una cirugía en Dallas para reparar el ligamento cruzado anterior que se rompió en su rodilla izquierda en una derrota ante los Chargers, y el equipo dijo en un comunicado que comenzaría el largo proceso de rehabilitación de inmediato.

El procedimiento fue realizado por el Dr. Dan Cooper, un ortopedista de gran prestigio y médico del equipo de los Dallas Cowboys.

Mahomes se rompió el ligamento al caer al suelo mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de Kansas City de avanzar a la postemporada al final de la derrota por 16-13 el domingo. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado esa misma noche.

"He tenido buenas conversaciones con él en un par de ocasiones. Está en un buen momento", dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, el lunes. "Siempre siente que ha decepcionado a los demás, pero regresa y está listo para el reto que se avecina".

Hay varios factores que influyen en la duración de la recuperación, incluyendo la gravedad del desgarro. La mayoría de los jugadores pueden volver a jugar en un plazo de seis a doce meses, lo que significa que Mahomes debería estar de vuelta en algún momento de la próxima temporada.

Gardner Minshew será el mariscal de campo de los Chiefs durante los últimos tres juegos de esta temporada.

Los Chiefs quedaron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década el domingo tras la derrota ante los Chargers, sumada a otros tres resultados desfavorables. Habían llegado a los últimos siete partidos de campeonato de la AFC con Mahomes como titular, ganando tres Super Bowls y perdiendo otros dos en el camino, incluyendo uno contra Filadelfia el pasado febrero.

"Lo va a atacar, como hace con todo lo demás", dijo Reid sobre la rehabilitación. "Ha habido algunos quarterbacks muy buenos que han tenido la misma lesión y les ha ido bastante bien tras su regreso. Él se esforzará al máximo, y tiene gente buena aquí para rehabilitarlo".

Eso incluye a dos de sus actuales rivales de la AFC.

El mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en noviembre de 2020, y se recuperó a tiempo para jugar la temporada siguiente, cuando fue elegido Jugador Regreso del Año de la NFL.

El mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, se rompió el ligamento cruzado anterior derecho en noviembre de 2023 cuando jugaba con los Giants, y regresó como titular en la Semana 1 de la temporada siguiente.

Tom Brady se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial en el primer partido de los Patriots en 2008. Fue titular en los 16 partidos del año siguiente y fue elegido MVP de la NFL.

Mahomes, de 30 años, ha evitado lesiones tan graves durante la mayor parte de su carrera.

Lo peor pudo haber ocurrido en 2019, cuando Mahomes se dislocó la rótula en una jugada desprevenida contra los Broncos. Su momento más famoso quizás ocurrió durante los playoffs de 2022, cuando sufrió un esguince grave de tobillo; se preguntaba si Mahomes podría jugar la semana siguiente, y no solo lo hizo, sino que finalmente llevó a los Chiefs a un título del Super Bowl.

Los Chiefs no tienen otro mariscal de campo además de Mahomes firmado para la próxima temporada, por lo que las últimas tres semanas de esta temporada podrían ser una audición para Minshew, el veterano suplente que terminó la derrota ante los Chargers el domingo.

Completó tres pases consecutivos antes de que una intercepción en un lanzamiento destinado a Travis Kelce terminara efectivamente el juego.