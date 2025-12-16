El PSG debe pagar más de 70 millones de dólares a Mbappé en disputa por salarios impagos . Foto: AP

(AP).- Un tribunal laboral de París dictaminó que Paris Saint-Germain debe pagar más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) a Kylian Mbappé en una disputa por salarios y bonificaciones impagos vinculados al final del contrato de la superestrella francesa en 2024.

El mes pasado, los abogados presentaron argumentos ante el Consejo de Prud'hommes de París en una batalla judicial que implicó sumas colosales. Este día, el tribunal falló a favor de Mbappé en medio de acusaciones de traición y acoso moral que marcaron la ruptura de su relación con el PSG.

La indemnización corresponde aproximadamente a la reclamación inicial de Mbappé, de 55 millones de euros.

“Llevan 18 meses pidiendo lo mismo: el pago de su salario, su prima, por el trabajo realizado”, declaró la abogada de Mbappé, Delphine Verheyden. “Estoy segura de que estará feliz de cerrar este capítulo, porque para él era muy importante que le pagaran por el trabajo que realizó mientras jugaba en el PSG”.

En noviembre, sus abogados alegaron que el PSG le debía más de 260 millones de euros, argumentando que su contrato temporal debía reclasificarse como indefinido, medida rechazada por los jueces. Dicha reclasificación podría haber dado lugar a indemnizaciones por despido improcedente, salarios impagos, primas e indemnizaciones por despido.

El PSG exigió 440 millones de euros a Mbappé, alegando daños y perjuicios y una "pérdida de oportunidad" tras su marcha con la libertad de fichar. El club afirmó que respeta la sentencia y la acatará, reservándose el derecho a apelar.

“El Paris Saint-Germain ha actuado con buena fe y honestidad en todo momento, y siempre lo haremos”, declaró el PSG. “El club mira hacia el futuro basado en la unidad colectiva y el éxito; y le deseamos al jugador lo mejor para el futuro”.

Los representantes de Mbappé afirmaron que el fallo “confirma que los compromisos deben cumplirse. Restablece una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la legislación laboral se aplica a todos”.

La relación entre el campeón del Mundo de 2018 y el actual campeón de Europa se agrió cuando Mbappé decidió en 2023 no renovar su contrato, que expiraba en el verano de 2024.

Esto privó al club de una jugosa tarifa de transferencia a pesar de haberle ofrecido el contrato más lucrativo en la historia del club cuando firmó un nuevo acuerdo en 2022. Fue marginado de una gira de pretemporada y obligado a entrenar con jugadores marginales.

Se perdió el primer partido de liga, pero regresó a la alineación para una última temporada después de conversaciones con el club, conversaciones que son centrales en la disputa.

Una disputa persistente

El club acusó a Mbappé de incumplir un acuerdo de agosto de 2023 que supuestamente incluía una reducción salarial en caso de marcharse con la libertad de fichar, un acuerdo que, según el PSG, tenía como objetivo proteger su estabilidad financiera. El PSG alegó que Mbappé ocultó su decisión de no renovar su contrato durante casi 11 meses, de julio de 2022 a junio de 2023, lo que impidió al club gestionar un traspaso y le causó un grave perjuicio económico. Lo acusó de incumplir sus obligaciones contractuales y los principios de buena fe y lealtad.

El equipo de Mbappé insistió en que el PSG nunca ha presentado pruebas de que el delantero haya aceptado renunciar a ningún pago. Sus abogados alegaron que el club no pagó los salarios ni las primas de abril, mayo y junio de 2024.

“Mbappé cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día”, declararon sus asesores el martes. “Hizo todo lo posible por evitar litigios, llegando incluso a retirar una denuncia por acoso en un afán de conciliación. En total, llevaba más de 18 meses reclamando el pago de sus salarios y primas”.

El PSG rechazó todas las acusaciones de acoso, destacando que Mbappé participó en más del 94% de los partidos de la temporada 2023-24 y siempre trabajó en condiciones que cumplían con la Carta del Fútbol Profesional. Las reclamaciones del club incluían 180 millones de euros por la oportunidad perdida de traspasar a Mbappé, quien se marchó como agente libre tras rechazar una oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal en julio de 2023.

Mbappé fichó por el PSG procedente del Mónaco por 180 millones de euros. Fichó por el Real Madrid en el verano de 2024 como jugador gratuito tras marcar 256 goles (récord del club) en siete años en el PSG, que ganó la Champions League este año sin él.