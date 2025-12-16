Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026 con amistosos ante Panamá, Bolivia e Islandia

El entrenador de México, Javier Aguirre, abandona la cancha al final del primer tiempo durante un partido amistoso internacional contra Uruguay en Torreón, México, el sábado 15 de noviembre de 2025.. Foto: AP/Eduardo Verdugo

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- México ha organizado amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia en el nuevo año como preparación para la Copa del Mundo de 2026.

Los mexicanos, que terminaron 2025 sumidos en una racha de seis partidos sin ganar, visitarán a Panamá en el Estadio Rommel Fernández el 22 de enero, y tres días después visitarán a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas en Santa Cruz.

Regresarán a casa para enfrentar a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro el 25 de febrero.

México alineará únicamente a jugadores que militan en la Liga MX, ya que los partidos no son parte de las ventanas internacionales de la FIFA.

El técnico Javier Aguirre tendrá a su disposición a toda su plantilla para enfrentar a Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, y después enfrentará a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

El coanfitrión México jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo contra Sudáfrica el 11 de junio.