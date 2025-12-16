Un accidente extinguió el sueño de la ciclista Jade Romero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En febrero de 2026, Jade Romero Peña cumpliría 15 años de edad después de alcanzar su primer gran objetivo como deportista: ser parte de un equipo profesional con la ilusión de algún día competir en el World Tour femenil de la Federación Internacional de Ciclismo (UCI), la máxima vitrina para las ciclistas de ruta de todo el mundo.

Sin embargo, el jueves 11 de diciembre, Jade Romero falleció luego de accidentarse mientras rodaba cerca de la ciudad de Toluca como parte de un entrenamiento con el AR Monex WMN Pro Cycling Team, organización a la que recién se había incorporado en la categoría Sub-17 y que estaba a cargo del desarrollo deportivo de la menor de edad.

La ciclista veracruzana, quien trabajaba para proyectarse hacia la élite de pedalistas mexicanas en los siguientes años, estaba concentrada en la Ciudad de México desde principios de noviembre, luego de ser seleccionada junto a otros prospectos entre cientos de ciclistas del país que postularon para ser parte del equipo.

El desempeño de Romero convenció a los visores del AR Monex, quienes la invitaron para esta primera concentración programada hasta el 19 de diciembre y que no pudo concluir.

“Jade estaba viviendo una vida de ensueño”, comenta a Proceso José López Mendoza, entrenador de Romero en su natal Coatzacoalcos y quien la encaminó hacia el alto rendimiento desde hace dos años y medio.

“Muchas veces le pregunté: ‘¿Te imaginaste un día vivir algo así?’. ‘No’, me decía. Era muy bonito todo esto. Pararte, desayunar, entrenar, regresar, comer, entrenar. ‘¿Y te cansaste?’. ‘No, me siento bien’. ‘¿De verdad?’. ‘No’. ‘¿No sentiste la diferencia en altura?’. ‘No’. Quizás sufría, pero siempre decía que no. O lo hacía muy bien o le gustaba mucho. Yo creo que le gustaba muchísimo hacer eso”, agrega el instructor con la voz entrecortada por el llanto.

En muy poco tiempo, Jade Romero y José López Mendoza cumplieron con los objetivos trazados como era clasificarse a los Juegos Nacionales Conade 2024 y a la Olimpiada Nacional en 2025, por lo que el siguiente paso cumplido fue obtener un lugar en la organización auspiciada por el grupo financiero Monex y otros empresarios, la cual respaldó los primeros años de profesionalismo del ciclista bajacaliforniano Isaac Del Toro.

José López describe a Jade Romero como una ciclista con muchas cualidades y una escaladora valiente, determinada e inquebrantable.

“Creo que no le costaba nada el esfuerzo del entrenamiento, hablábamos muy a menudo donde se sentía bien lo que hacía, lo mucho que se estaba divirtiendo y lo feliz que era. Yo me voy a quedar con eso. Voy a hacer un abrazo a todos esos recuerdos que vivimos juntos y me voy a quedar con lo feliz que era”, concluye.

Dictamen pericial

La muerte de Jade Romero reabre la discusión sobre los protocolos de entrenamiento que deben seguir tanto formadores como equipos profesionales que tienen a su cargo el desarrollo de deportistas menores de edad, en especial con disciplinas cuya naturaleza implica un riesgo sobre la integridad física como lo es el ciclismo.

El dictamen de tránsito es demoledor: “La perito oficial determinó que la causa que dio origen al hecho fue la falta de precaución por parte del conductor del vehículo tipo bicicleta, al invadir el carril opuesto a su circulación e interponiéndose a la circulación normal del conductor del vehículo tipo Silverado”.

Era casi el mediodía del 11 de diciembre cuando Jade Romero circulaba junto con un grupo de ciclistas con dirección de Joquicingo a Jajalpa, en la localidad de San Francisco Tepexoxuca, Tenango del Valle, Estado de México. Perdió el control de su bicicleta e invadió el otro carril por donde iba pasando Fernando, un hombre de 44 años que conducía su camioneta. Fue detenido y se abrió una carpeta de investigación, según informó a Proceso la Fiscalía General del Estado de México.

Alrededor de las 12:20 horas tomó conocimiento de los hechos el director de Seguridad Pública Municipal de Joquicingo, Estado de México, quien informó a la Fiscalía local sobre el percance de tránsito donde una menor del sexo femenino “perdió la vida al viajar a bordo de una bicicleta perteneciente a un club de ciclismo”. Causa de la muerte: “Hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo craneoencefálico severo”.