FIFA anuncia premios para el Mundial; el campeón se llevará 50 millones de dólares

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo campeón del Mundial de Futbol de 2026 ingresará a las arcas de su federación la cantidad de 50 millones de dólares, cifra sin precedentes para la selección que se corone en la justa a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En reunión del Consejo de la FIFA en el marco de la Copa Intercontinental de Clubes, se anunció la bolsa de premios en la justa mundialista, con un total acumulado de 655 millones de dólares distribuidos entre las 48 selecciones participantes, la mayor en la historia de la competición.

Los incentivos serán a partir de 9 millones de dólares para los conjuntos eliminados en la primera ronda, misma cifra entregada en Qatar 2022; mientras que para las selecciones que concluyan su participación en los dieciseisavos de final habrá un estímulo económico de 11 millones.

Aquellos que terminen su actividad en los octavos de final recibirán 15 millones de dólares, en tanto que, para los cuartos de final, la cantidad se incrementa a 19 millones.

Para el equipo ganador del partido por el tercer lugar, la remuneración será de 29 millones de dólares, mientras que el cuarto sitio se quedará en 27 millones de dólares.

En cuanto a los finalistas, la federación de la selección subcampeona del mundo se embolsará 33 millones de dólares, con el premio mayor de 50 millones para el primer lugar, cantidad que supera por ocho millones lo obtenido por Argentina al coronarse en la edición anterior.

Asimismo, las 48 selecciones participantes recibirán un apoyo de 1.5 millones de dólares para su preparación rumbo a la Copa del Mundo, por lo que todos los equipos en la contienda tendrán un recurso garantizado de 10.5 millones.