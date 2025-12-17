Knicks ganan la Copa NBA tras remontar y vencer a Spurs 124-113

Og Anunoby, de los Knicks de Nueva York, realiza una clavada en la final de la Copa NBA ante los Spurs de San Antonio, el martes 16 de diciembre de 2025. Foto: AP

LAS VEGAS (AP) — Han pasado más de 50 años desde la última vez que los Knicks colgaron un estandarte de campeonato de la NBA dentro del Madison Square Garden.

La espera desde 1973 para añadir otro no terminó el martes por la noche. Al menos, Nueva York puede hacer espacio para otro banderín, el de la Copa NBA.

OG Anunoby anotó 28 puntos, Jalen Brunson añadió 25, y los Knicks se recuperaron para vencer a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio por 124-113.

Esto es genial y vamos a disfrutarlo”, dijo Brunson. “Pero una vez que nos vayamos mañana, seguiremos adelante”.

Este es un plantel de campeonato: Brunson, el jugador Más Valioso de la Copa NBA, cortó las redes en la universidad de Villanova, lo mismo que Josh Hart y Mikal Bridges. Y todos abrigan grandes esperanzas de representar a una débil Conferencia Este en las Finales de la NBA.

“Este es un torneo de eliminación directa cuando llegas a cierto punto, así que cada partido cuenta”, dijo el entrenador de Nueva York, Mike Brown. “Había presión en cada encuentro si esperas ser quien crees que eres. Cuando puedes tener éxito, eso genera confianza en todos en la organización”.

Karl-Anthony Towns de Nueva York totalizó 16 puntos y 11 rebotes a pesar de lidiar contra una lesión de pantorrilla. El dominicano se dirigió al vestuario con un minuto restante antes del medio tiempo, salió al banco con 5:06 restantes en el tercer cuarto y no regresó sino hasta las postrimerías del duelo.

Dylan Harper lideró a los Spurs con 21 puntos, Wembanyama anotó 18 y De'Aaron Fox tuvo 16.

Wembanyama se excusó de la conferencia de prensa posterior al juego porque dijo que “acababa de perder a alguien” el martes.

Nueva York dominó en el interior, superando a los Spurs en rebotes por 59-42. Mitchell Robinson recogió 15 rebotes, incluidos diez en el lado ofensivo en 18 minutos. Eso ayudó a dar a los Knicks una ventaja de 56-44 en puntos sobre la pintura.

Sin embargo, los Spurs tuvieron la ventaja durante gran parte del encuentro antes de que los Knicks realizaran una racha de 13-1 que comenzó al final del tercer cuarto para ponerse 100-95. Nueva York nunca volvió a estar en desventaja.

“Después de 25 partidos, creo que hemos mostrado algunas señales de que podemos ser un equipo bastante bueno”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “También hemos mostrado que tenemos muchas áreas de mejora. Creo que ahí es donde estábamos hoy”.

Los Knicks obtuvieron más que un trofeo, cada jugador con un contrato estándar recibió un extra de 318.560 dólares por ganar, haciendo un total de 530.933 por llegar a la final.

Este juego no cuenta en la temporada regular de la NBA, por lo que ambos equipos permanecen 18-7, colocándolos en la cima de sus respectivas divisiones.

El simple hecho de llegar a la final es un buen augurio para ambos equipos. Los cuatro finalistas anteriores —Lakers de Los Angeles, Indiana, Oklahoma City y Milwaukee— también llegaron a los playoffs. Los Pacers llegaron a las finales de la Conferencia Este en 2024, y el Thunder conquistó el campeonato de la NBA la temporada pasada.