Oficializan “Finalissima” entre España y Argentina el 27 de marzo en Qatar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de meses de especulaciones sobre la realización del encuentro, este jueves se dio a conocer que el duelo entre España y Argentina, denominado como “Finalissima”, se disputará el 27 de marzo en Qatar, en el marco de la fecha FIFA de ese mes.

El compromiso enfrenta a las vigentes selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América, en lo que se proyecta como un potencial duelo en el que vean actividad como rivales en la cancha Lionel Messi y Lamine Yamal.

Asimismo, el enfrentamiento se estima que sea el partido más esperado del año previo a Copa del Mundo al convocar a los equipos que se ubican en el primero y segundo lugar del ranking de la FIFA, jugándose en la misma ventana de tiempo en la que se definan a los últimos seis conjuntos (cuatro de Europa y dos del repechaje internacional) que clasifiquen al Mundial de futbol.

También conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, la “Finalissima” es un torneo oficial avalado por la FIFA y que se jugará por segunda ocasión bajo este nombre, con la propia selección Argentina como la campeona de la edición 2022, cuando derrotó a Italia en el estadio de Wembley.