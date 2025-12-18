Operan a Santiago Giménez y estará fuera de actividad alrededor de dos meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El delantero mexicano del AC Milán Santiago Giménez fue operado este jueves de una lesión en el tobillo derecho, en una rehabilitación que lo alejará de las canchas alrededor de un par de meses.

Luego de intentar una recuperación conservadora sin pasar por el quirófano a la espera de no comprometer el resto de la temporada, la molestia en el pie de Giménez se agravó, lo que obligó al atacante a operarse para garantizar que pueda estar sano con miras al Mundial de futbol.

A la recuperación de la lesión del tobillo se suma la poca actividad que ‘Santi’ ha tenido en lo que va de la temporada, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre la salida del seleccionado nacional en el mercado de invierno; sin embargo, todo apunta a que se quedará con el conjunto rossoneri, aunque con la perspectiva de estar lejos de su mejor nivel rumbo a la Copa del Mundo.

“Espero tenerlo de vuelta lo antes posible, pero no hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores lesionados y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero", comentó el entrenador Massimiliano Allegri.

Junto a Raúl Jiménez, el ‘Chaquito’ se perfilaba como titular indiscutible en el ataque de la selección mexicana previo al inicio de la presente temporada; no obstante, el rendimiento del jugador del Milán plantea una incógnita para el entrenador Javier Aguirre a menos de seis meses del partido inaugural del Mundial ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.