Arrestan a dos sospechosos del ataque armado que mató al futbolista ecuatoriano Mario Pineida

QUITO (AP).- La policía ecuatoriana arrestó a dos sospechosos del asesinato del futbolista Mario Pineida, quien recibió disparos en un ataque esta semana en el que también murió su pareja y resultó herida su madre, lo que pone de relieve la creciente violencia en la nación andina.

El defensa del Barcelona de Guayaquil, de 33 años y exjugador de la selección nacional de futbol, ??fue asesinado a tiros el miércoles. Desde entonces, los clubes y aficionados del balompié latinoamericano lamentan su muerte.

La Fiscalía de Ecuador informó este día en X que los sospechosos Cristian PG y Jimnery PB comparecieron ante un juez, quien luego ordenó sus llamados arrestos preventivos, con base en el entendimiento del juez de que hay suficientes pruebas en su contra, así como riesgo de que se fuguen de la justicia.

La policía dijo que el ataque a tiros tuvo lugar en Samanes, un barrio del norte de la ciudad costera de Guayaquil, a unos 265 kilómetros al suroeste de la capital, Quito.

Las imágenes de la cámara de seguridad del lugar muestran a Pineida y a su pareja saliendo de una carnicería y recibiendo disparos de dos hombres, uno con casco de motocicleta y el otro con gorra. Las autoridades locales no han revelado el nombre de la pareja de Pineida.

Pineida jugó ocho partidos con Ecuador, pero no formó parte del equipo que clasificó al Mundial de 2026. Su último partido con Ecuador fue en la Copa América de 2021, entrando como suplente en un partido de la fase de grupos contra Brasil. También participó en la edición de 2017.

En noviembre, un futbolista de 16 años de Independiente del Valle murió por una bala perdida, también en Guayaquil. Dos meses antes, Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos jugadores de Exapromo Costa, y Jonathan González, de 22 de Junio, murieron por heridas de bala.