Barcelona vence 3-1 al Atlético de Madrid, pero pierde a Dani Olmo por lesión. Foto: AP/Joan Monfort

MADRID (AP).- Este día, Barcelona aumentó su ventaja en la liga española al remontar para vencer 3-1 al Atlético de Madrid, con Dani Olmo, quien anotó el gol de la ventaja, pero se lesionó el hombro al marcar.

Olmo se lesionó el hombro izquierdo al caer tras rematar con la zurda en el minuto 65, marcando el segundo gol del Barcelona en el Camp Nou. El Atlético había abierto el marcador con Álex Baena, y Raphinha empató para los locales en la primera parte.

Olmo sufrió un dolor visible tras caerse y no pudo celebrar el gol que dejó al Barcelona cuatro puntos por delante del Real Madrid. El mediapunta azulgrana fue sustituido de inmediato y tuvo que ser asistido fuera del campo por el personal médico del club.

El partido de la jornada 19 se adelantó porque ambos equipos disputarán la Supercopa de España en enero. El Real Madrid y el Athletic de Bilbao, que también disputarán la Supercopa, se enfrentarán en Bilbao el miércoles.

“Era un partido clave y estos tres puntos eran importantes”, dijo Raphinha tras la quinta victoria consecutiva del Barcelona en la liga. “Podrían ayudar a decidir la liga al final”.

El Atlético, cuarto en la tabla, se quedó a seis puntos del Barcelona tras 15 partidos. El equipo de Diego Simeone había ganado siete partidos seguidos en todas las competiciones.

“El Barça jugó mejor”, dijo el portero del Atlético, Jan Oblak. “Tuvimos un par de ocasiones para empatar, pero no pudimos concretar. Desafortunadamente, esto pone fin a nuestra buena racha, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante”.

El Barcelona sigue jugando en un Camp Nou que no puede llenar su aforo por falta de permisos tras sus importantes obras de remodelación.

Baena adelantó a los visitantes en una escapada en el minuto 19 tras recibir un pase largo de Nahuel Molina a la espalda de la defensa azulgrana. El gol tuvo que ser confirmado tras la revisión del videoarbitraje por fuera de juego.

Raphinha empató en el 26 tras un buen pase filtrado de Pedri. El delantero brasileño despejó a Oblak dentro del área antes de encontrar la portería vacía.

El Barcelona tuvo la oportunidad de adelantarse en el minuto 36 después de que Pablo Barrios derribara a Olmo dentro del área, lo que provocó un penalti, pero Robert Lewandowski envió su disparo por encima del larguero en un fallo poco común para el veterano delantero polaco.

Thiago Almada casi empató para el Atlético en el 80 tras despejar a un par de defensas del Barcelona dentro del área. Ferran Torres, quien sustituyó a Olmo, selló la victoria del Barcelona en el tiempo añadido.

Ambos equipos perdieron jugadores por aparentes lesiones en la segunda mitad. El Barcelona vio a Pedri salir en el 74 y el Atlético sustituyó a Baena en el 63.