España conquista su segunda Liga de Naciones Femenil tras ganar 3-0 a Alemania

MADRID (AP).- Un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López dieron este día a España su tercer gran título internacional tras imponerse 3-0 en la final de la Liga de Naciones Femenil a Alemania, esto pese a la ausencia de su estrella Aitana Bonmatí por una grave lesión.

Tras una primera mitad con opciones para los dos combinados, España abrió el marcador a los 60 minutos con un potente disparo de Pina que remató desde la frontal del área, una jugada que ella misma había comenzado, para batir a Ann-Katrin Berger con un tiro con la derecha.

Horas antes, Bonmatí —la tres veces ganadora del Balón de Oro— pasó por el quirófano tras sufrir una fractura en el peroné a la altura del tobillo izquierdo en un entrenamiento el domingo. Los equipos habían empatado sin goles en el duelo de ida el pasado viernes en Alemania.

López, que ocupó el puesto de su compañera en el Barcelona en el once inicial, acercó a la Roja a su tercer título en tres años apenas siete minutos después, con una buena jugada personal desde la banda derecha y un fuerte tiro desde la frontal del área con la izquierda

Con una Alemania buscando soluciones ante la avalancha roja, Pina sentenció el partido aumentando su renta personal a los 73 minutos. Tras recuperar el balón en el medio del campo y una conducción en la que no tuvo apenas oposición, la máxima goleadora de la competición sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra derecha de Berger.

España tuvo más opciones de ampliar su renta en las botas de Athenea del Castillo, que salió desde la banca, y que desataron la locura entre los 55.843 espectadores que llenaron las gradas del Estadio Metropolitano en Madrid, batiendo el récord para un partido de la selección femenina en España.

Tras una ida dominada por Alemania y con la sombra de la baja de Bonmatí planeando sobre el partido decisivo, España salió a por todas desde los primeros instantes, encadenando dos ocasiones de Esther González y Alexia Putellas que rondaron el arco de Berger en los primeros cinco minutos.

En una primera mitad más igualada, el combinado alemán dirigido por Christian Wück tuvo la última ocasión antes del descanso por mediación de Nicole Anyomi, con un tiro que se marchó ligeramente desviado del palo derecho del arco de Cata Coll.

España amplió su escaso palmarés, el primero bajo las órdenes de Bermúdez, que llegó a la banca en agosto, tras conquistar el Mundial en 2023 y la primera Liga de Naciones femenina siete meses después, en febrero de 2024.