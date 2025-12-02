Haaland marca su gol 100 en Premier League en la victoria del Manchester City 5-4 al Fulham (Video)

Haaland marca su gol 100 en Premier League en la victoria del Manchester City 5-4 al Fulham. Foto: X: @ErlingHaaland

(AP).- Este dÃ­a, Erling Haaland marcÃ³ su gol nÃºmero 100 en la Premier League y el Manchester City se situÃ³ a dos puntos de la cima de la clasificaciÃ³n.

Haaland abriÃ³ el marcador en la victoria del City por 5-4 en Fulham, en la que el equipo de Pep Guardiola sobreviviÃ³ a una dramÃ¡tica remontada en Craven Cottage.

El City ganaba 5-1 a menos de una hora de juego, pero el Fulham reaccionÃ³ y casi logrÃ³ el empate en el tiempo aÃ±adido cuando el remate de Josh King fue despejado en la lÃ­nea por Josko Gvardiol.

Haaland celebrÃ³ despuÃ©s frente a los aficionados visitantes tras convertirse en el jugador mÃ¡s rÃ¡pido en alcanzar el centenar de goles en la Premier League.

Su gol en el minuto 17, de un disparo a bocajarro, fue su nÃºmero 100 en 111 partidos. El Ã­cono inglÃ©s Alan Shearer ostentaba el rÃ©cord tras alcanzar esa cifra en 124 partidos.

Barbaridad de asistencia de Doku y grandÃ­simo gol de Haaland que llega a los 100 goles en 111 partidos en la Premier League pic.twitter.com/bornwKLK9f â€” 10 (@Alexaxfcb) December 2, 2025

Lo mÃ¡s importante para el City fue una victoria que redujo la diferencia con el primer lugar, el Arsenal, que recibe al Brentford el miÃ©rcoles.

El City liderÃ³ 3-1 al medio tiempo, con Tijani Reijnders y Phil Foden sumando al gol de Haaland, mientras que Emile Smith-Rowe recortÃ³ distancias antes del descanso.

Foden consiguiÃ³ su segundo gol al comienzo de la segunda mitad y un autogol de Sander Berge aparentemente puso al City en control total.

Eso fue hasta que el Fulham reaccionÃ³.

Alex Iwobi marcÃ³ el segundo gol del Fulham con un disparo raso y con efecto desde fuera del Ã¡rea. Samuel Chukwueze marcÃ³ dos goles en seis minutos, preparando un final tenso.

El extremo cedido del City, Jack Grealish, marcÃ³ el Ãºnico gol del partido cuando el Everton venciÃ³ al Bournemouth por 1-0.