Erling Haaland

Haaland marca su gol 100 en Premier League en la victoria del Manchester City 5-4 al Fulham (Video)

Haaland se convirtiÃ³ en el jugador mÃ¡s rÃ¡pido en alcanzar el centenar de goles en Premier League, al conseguirlo en 111 partidos. Alan Shearer ostentaba el rÃ©cord tras alcanzar esa cifra en 124 duelos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
martes, 2 de diciembre de 2025 · 16:57

(AP).- Este dÃ­a, Erling Haaland marcÃ³ su gol nÃºmero 100 en la Premier League y el Manchester City se situÃ³ a dos puntos de la cima de la clasificaciÃ³n.

Haaland abriÃ³ el marcador en la victoria del City por 5-4 en Fulham, en la que el equipo de Pep Guardiola sobreviviÃ³ a una dramÃ¡tica remontada en Craven Cottage.

El City ganaba 5-1 a menos de una hora de juego, pero el Fulham reaccionÃ³ y casi logrÃ³ el empate en el tiempo aÃ±adido cuando el remate de Josh King fue despejado en la lÃ­nea por Josko Gvardiol.

Haaland celebrÃ³ despuÃ©s frente a los aficionados visitantes tras convertirse en el jugador mÃ¡s rÃ¡pido en alcanzar el centenar de goles en la Premier League.

Su gol en el minuto 17, de un disparo a bocajarro, fue su nÃºmero 100 en 111 partidos. El Ã­cono inglÃ©s Alan Shearer ostentaba el rÃ©cord tras alcanzar esa cifra en 124 partidos.

 

 

Lo mÃ¡s importante para el City fue una victoria que redujo la diferencia con el primer lugar, el Arsenal, que recibe al Brentford el miÃ©rcoles.

El City liderÃ³ 3-1 al medio tiempo, con Tijani Reijnders y Phil Foden sumando al gol de Haaland, mientras que Emile Smith-Rowe recortÃ³ distancias antes del descanso.

Foden consiguiÃ³ su segundo gol al comienzo de la segunda mitad y un autogol de Sander Berge aparentemente puso al City en control total.

Eso fue hasta que el Fulham reaccionÃ³.

Alex Iwobi marcÃ³ el segundo gol del Fulham con un disparo raso y con efecto desde fuera del Ã¡rea. Samuel Chukwueze marcÃ³ dos goles en seis minutos, preparando un final tenso.

El extremo cedido del City, Jack Grealish, marcÃ³ el Ãºnico gol del partido cuando el Everton venciÃ³ al Bournemouth por 1-0.

Más de
Erling Haaland manchester city Premier League

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias