Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen en Red Bull en 2026

(AP).- Isack Hadjar formará equipo con su héroe de la infancia Max Verstappen en Red Bull el próximo año después de una impresionante temporada de novato, mientras que Yuki Tsunoda perdió su asiento en la Fórmula 1 luego de una temporada difícil.

Además, el piloto británico de 18 años Arvid Lindblad debutará con Racing Bulls.

El piloto francés Hadjar fue recompensado este día por su debut en la F1, donde ha superado con regularidad a su compañero de equipo Liam Lawson en Racing Bulls. El momento más destacado hasta el momento fue el tercer puesto de Hadjar, de 21 años, en el Gran Premio de los Países Bajos, lo que lo convirtió en el quinto piloto más joven en subir al podio en la historia de la F1.

"Es una decisión increíble, trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que no puedo esperar", dijo Hadjar en un comunicado.

Lindblad será el único piloto novato en la parrilla el próximo año, ya que el piloto de F2 ocupará el antiguo asiento de Hadjar en Racing Bulls junto a Lawson.

La difícil tarea de Hadjar

Hadjar tiene la ardua tarea de seguirle el ritmo a Verstappen, quien tendrá su cuarto compañero de equipo diferente en poco más de un año. A medida que Verstappen va cambiando de compañero, el monoplaza de Red Bull se ha ganado la reputación de ser difícil de manejar para cualquiera que no sea el actual campeón holandés.

Después de que Red Bull dejara fuera a Sergio Pérez a finales de 2024, el neozelandés Lawson duró solo dos carreras antes de ser enviado de regreso a Racing Bulls y el japonés Tsunoda fue ascendido en su lugar.

Tsunoda tiene un sexto puesto como mejor resultado en 21 carreras con Red Bull (Verstappen ha ganado siete en ese periodo) antes del Gran Premio de Abu Dabi, que cierra la temporada el domingo. Lleva cinco temporadas en la F1, pero aún no ha subido al podio y suele desahogar sus frustraciones por radio. Tsunoda permanece en Red Bull como piloto reserva.

La decisión de dejar de lado a Tsunoda llega al mismo tiempo que Red Bull inicia una nueva asociación de motores con Ford en lugar de Honda, que respaldó a Tsunoda durante su carrera juvenil.

Lindblad se une a los británicos de F1

El piloto británico Lindblad asciende a la F1 después de ganar dos carreras de F2 esta temporada, continuando un rápido ascenso desde que pasó del karting en 2022. Ya tiene algo de experiencia en F1 después de conducir para Red Bull en sesiones de práctica en Gran Bretaña y en México, cuando un sexto puesto mostró signos de fuerte ritmo.

Será uno de los seis pilotos nacidos en Gran Bretaña en la parrilla el próximo año, junto con Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Oliver Bearman y Alex Albon, que conduce bajo la bandera tailandesa.

El próximo año será “un gran desafío y sé que hay mucho que aprender, pero estoy listo para trabajar en estrecha colaboración con el equipo y estar a la altura”, dijo Lindblad.

Racing Bulls es la excepción al promocionar a Lindblad, ya que los cambios radicales en la reglamentación para 2026 han llevado a otros equipos a confiar en pilotos más experimentados.

Ocho equipos han mantenido sus alineaciones de pilotos sin cambios para el próximo año y Cadillac, el undécimo equipo, ha contratado a Pérez y al expiloto de Mercedes, Valtteri Bottas. Entre ambos acumulan más de 500 participaciones en carreras de F1.