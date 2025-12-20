El defensa brasileño Thiago Silva, de 41 años, es nuevo jugador del Porto

Thiago Silva (3) del Fluminense patea el balón durante el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal, el 4 de julio de 2025 en Orlando, Florida. . Foto: AP/Phelan M. Ebenhack

PORTO, Portugal (AP).- El veterano defensa brasileño Thiago Silva se unió al líder de la liga portuguesa Porto hasta el final de la temporada.

Anunció el traspaso en la cuenta X del Porto el sábado, apenas días después de que su contrato con el club brasileño Fluminense fuera rescindido seis meses antes.

"Estoy súper motivado", dijo en un video subtitulado. "Espero poder ayudar de la mejor manera posible".

El Porto dijo en un comunicado que el jugador se ha unido hasta el final de la temporada, con opción a una temporada más, y que no hubo costo de transferencia involucrado.

Thiago Silva, de 41 años, ayudó al Fluminense a llegar a las semifinales del Mundial de Clubes en julio.

Ha disputado 113 partidos con Brasil y formó parte de la selección en los últimos cuatro Mundiales. Se dice que espera ser convocado a tiempo para el torneo del próximo verano.

Thiago Silva jugó brevemente en el Porto en la temporada 2004-05, pero sólo en la segunda división.

Tuvo su primera etapa en el Fluminense antes de consolidarse como uno de los mejores defensas del futbol europeo con el AC Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Ganó la Champions League con el club londinense en 2021.