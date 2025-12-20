Entre señalamientos, celebran elecciones para renovar dirigencia del Comité Paralímpico Mexicano

Liliana Suárez, exdirigente de Copame y quien asumió como secretaria general del organismo, con Rommel Pacheco, director de la Conde. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre disputas e inconformidades, el Comité Paralímpico Mexicano (Copame) celebró su asamblea general en la que se definió a lo que será la nueva dirigencia del organismo para el periodo 2025-2029, misma que estará encabezada por Miguel Ángel García, quien se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales.

Sin embargo, la presidenta saliente, Liliana Suárez, quien cumplió su segundo periodo tras tomar la dirigencia del organismo en 2016, forma parte del nuevo consejo directivo en calidad de secretaria general, el segundo puesto en importancia al seno de la institución, lo que ha levantado señalamientos sobre una simulación en la figura de García Meza, con Suárez manteniendo el control del Copame.

El grupo opositor, encabezado por Efraín Mora García, presidente de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales AC, alude irregularidades en el proceso electivo, como la ausencia del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), órgano adscrito a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuya función es vigilar la legalidad y transparencia en los procesos electorales de las asociaciones deportivas.

Asimismo, señalan irregularidades en la convocatoria, la comisión electoral y las planillas con nombres de las personas con derecho a voto, por lo que no se descarta una impugnación de las elecciones por la vía legal.

“Durante el desarrollo de la sesión, la participación y el ejercicio de derechos se atendieron estrictamente conforme a los estatutos, a la legislación vigente y a la reglamentación internacional aplicable”, informó Copame a través de un comunicado, en referencia a los señalamientos que se dieron durante la asamblea.

“En este sentido, únicamente intervinieron y ejercieron su derecho al voto aquellas representaciones que, estatutariamente y conforme a derecho, forman parte de la Asamblea y cuentan con el reconocimiento correspondiente tanto por parte de Copame como de las autoridades nacionales competentes, garantizando así la validez de los acuerdos adoptados”, se lee en el documento.

La nueva dirigencia del Copame tendrá a su cargo el desarrollo y la integración de las selecciones nacionales que compitan a los principales compromisos del ciclo deportivo, como los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.