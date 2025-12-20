NFL

Jordan Love, mariscal de los Packers, abandona el juego tras una conmoción cerebral (Video)

Love sufrió la conmoción cerebral tras recibir un golpe casco a casco del liniero defensivo Austin Booker.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
sábado, 20 de diciembre de 2025 · 21:28

CHICAGO (AP).- El mariscal de campo de Green Bay, Jordan Love, abandonó el partido de los Packers de la NFC Norte este sábado por la noche contra Chicago debido a una conmoción cerebral.

Love quedó conmocionado tras recibir un golpe casco a casco del liniero defensivo Austin Booker en una captura en el segundo cuarto. Booker fue sancionado por rudeza contra el pasador.

 

 

Love finalmente salió corriendo del campo y se dirigió a la carpa azul de lesionados en la banda de Green Bay. Luego caminó hacia el vestuario visitante.

Los Packers dijeron que Love sufrió una conmoción cerebral y no volvería al juego.

Malik Willis entró por Green Bay. Dirigió a los Packers hacia el gol de campo de 22 yardas de Brandon McManus en su primera serie ofensiva, ayudando a su equipo a tomar ventaja de 6-0 al medio tiempo.

Green Bay (9-4-1) busca recuperar el liderato de la división, superando a Chicago (10-4). Los Packers vencieron a los Bears 28-21 en Green Bay el 7 de diciembre.

Más de
NFL conmoción cerebral Green Bay

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias