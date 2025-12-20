Jordan Love, mariscal de los Packers, abandona el juego tras una conmoción cerebral (Video)

Jordan Love, mariscal de los Packers, abandona el juego tras una conmoción cerebral. Foto: AP/Nam Huh

CHICAGO (AP).- El mariscal de campo de Green Bay, Jordan Love, abandonó el partido de los Packers de la NFC Norte este sábado por la noche contra Chicago debido a una conmoción cerebral.

Love quedó conmocionado tras recibir un golpe casco a casco del liniero defensivo Austin Booker en una captura en el segundo cuarto. Booker fue sancionado por rudeza contra el pasador.

Jordan Love lowered his head. Hope he's alright but not sure what Austin Booker can do here

pic.twitter.com/rYMisSPM31 — Dave (@davebfr) December 21, 2025

Love finalmente salió corriendo del campo y se dirigió a la carpa azul de lesionados en la banda de Green Bay. Luego caminó hacia el vestuario visitante.

Los Packers dijeron que Love sufrió una conmoción cerebral y no volvería al juego.

Malik Willis entró por Green Bay. Dirigió a los Packers hacia el gol de campo de 22 yardas de Brandon McManus en su primera serie ofensiva, ayudando a su equipo a tomar ventaja de 6-0 al medio tiempo.

Green Bay (9-4-1) busca recuperar el liderato de la división, superando a Chicago (10-4). Los Packers vencieron a los Bears 28-21 en Green Bay el 7 de diciembre.