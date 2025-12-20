Los Bears remontan y anotan en tiempo extra para vencer 22-16 a los Packers (Video)

Los Bears remontan y anotan en tiempo extra para vencer 22-16 a los Packers. Foto: AP/Nam Huh

CHICAGO (AP).- Caleb Williams lanzó un pase de touchdown de 46 yardas a DJ Moore en tiempo extra y los Chicago Bears superaron un déficit de 10 puntos al final del último cuarto el sábado por la noche para obtener una victoria de 22-16 sobre los Green Bay Packers, que perdieron a su mariscal de campo Jordan Love por una conmoción cerebral.

Los Bears (11-4) ampliaron su ventaja en la NFC Norte a un juego y medio sobre los Packers (9-5-1) con dos partidos por jugar y se vengaron de la derrota sufrida en Lambeau Field dos semanas antes. Fue la sexta victoria de Chicago esta temporada tras ir perdiendo en los últimos dos minutos, y lo más increíble: Green Bay tenía una probabilidad de victoria del 99%.

Chicago se acercó a su primera clasificación a la postemporada desde 2020 con una inusual victoria en la rivalidad más antigua de la NFL. Contando los playoffs, los Bears tienen un récord de 7-30 contra Green Bay desde 2008. Se asegurarían un puesto en los playoffs si su viejo némesis Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers vencen a los Detroit Lions el domingo.

Cairo Santos pateó un gol de campo de 43 yardas que acercó a Chicago a 16-9 con 1:59 por jugar. Los Bears no tuvieron más opción que intentar una patada corta, y Josh Blackwell la recuperó.

Los Bears empataron a 24 segundos del final cuando Williams superó una intensa carga en cuarta oportunidad y lanzó un pase a un Jahdae Walker completamente descubierto en la esquina derecha de la zona de anotación para un touchdown de 6 yardas. El entrenador Ben Johnson optó por que Santos pateara el punto extra del empate en lugar de optar por la conversión de 2 puntos.

En el tiempo extra, los Packers tenían cuarta y 1 en la yarda 36 de Chicago cuando el mariscal de campo suplente Malik Willis soltó el balón. Chicago tomó el balón en la yarda 36 y, cuatro jugadas después, Moore atrapó el touchdown de la victoria de Williams con Keisean Nixon encima, desatando una celebración desenfrenada. Dos semanas antes, Nixon selló la victoria de los Packers al interceptar a Williams en la zona de anotación.

Los Packers, que ya extrañaban a Micah Parsons tras sufrir una lesión de rodilla que le puso fin a la temporada en la derrota ante Denver la semana pasada, tuvieron que arreglárselas sin Love, quien recibió un golpe casco a casco de Austin Booker, de Chicago, en el segundo cuarto. Love corrió hasta la enfermería y luego se dirigió al vestuario.

Williams completó 19 de 34 pases para 250 yardas y dos touchdowns. Moore acumuló 97 yardas en recepciones, y Rome Odunze se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión en el pie. Los Bears consiguieron su sexta victoria consecutiva en casa desde la derrota inicial de la temporada ante Minnesota.

Love lideró dos series ofensivas de gol de campo y completó 8 de 13 pases para 77 yardas antes de lesionarse. Había anotado nueve pases y solo había tenido dos intercepciones en cinco partidos previos contra Chicago.

Willis completó 9 de 11 pases para 121 yardas y un touchdown. Romeo Doubs tuvo 84 yardas y una recepción de touchdown.