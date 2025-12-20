Los Eagles ganan su segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer 29-18 a los Commanders. Foto: Nick Wass

LANDOVER, Maryland (AP).- Esta no fue una actuación magnífica por parte de los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, desde un balón suelto en la patada inicial hasta un par de penalizaciones en el empujón trasero y tres intentos de gol de campo por el lado izquierdo para terminar en desventaja al medio tiempo.

Aun así, Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía finalmente tomaron la dirección correcta y aseguraron su segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer a los Washington Commanders por 29-18 el sábado por la noche. El partido incluyó una pelea al final después de que Barkley consiguiera una conversión de 2 puntos para aumentar la ventaja de los Eagles a 19 puntos.

The Eagles & Commanders are showing more fight than Jake Paul last night pic.twitter.com/YipCrRhNqw — Barstool Sports (@barstoolsports) December 21, 2025

Iniciando jugadas desde el centro con mucha más frecuencia que a principios de la temporada, Hurts completó 22 de 30 pases —15 de ellos atrapados por AJ Brown o DeVonta Smith— para 185 yardas, dos touchdowns y ninguna pérdida de balón. Conectó con Smith desde 5 yardas en la primera mitad y con el ala cerrada Dallas Goedert desde 15 para poner a Filadelfia arriba 14-10 en el tercer cuarto, culminando una serie ofensiva de 17 jugadas, 83 yardas y 10 minutos y medio.

Hurts también causó mucho daño terrestre, ganando 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes, tras una racha de tres derrotas, han ganado dos consecutivas. Son el primer equipo en liderar la NFC Este en temporadas consecutivas desde que Filadelfia lo hizo todos los años de 2001 a 2004; la brecha desde entonces fue la sequía más larga sin un campeón repetido en cualquier división en la historia de la NFL.

Barkley agregó una carrera de touchdown de 12 yardas para los Eagles, parte de su actuación de 21 acarreos y 132 yardas.

Con los Commanders (4-11), perdedores de nueve de sus últimos 10 partidos y ya eliminados de la contienda por la postemporada, se veía un ambiente muy alegre en las gradas. Los cánticos de "¡ÁGUILAS, ÁGUILAS!" resonaban con frecuencia y los gritos de "¡Cooooop!" saludaban la intercepción de Cooper DeJean a Josh Johnson, el tercer mariscal de campo de Washington, quien entró cuando Marcus Mariota salió del campo tras la serie ofensiva inicial en el tercer cuarto por una lesión en la mano derecha, mientras Washington ganaba 10-7.

Mariota inició el sábado en lugar de Jayden Daniels, el actual Novato Ofensivo del Año de la NFL de AP que llevó a los Commanders al juego por el título de la NFC la temporada pasada, donde perdieron 55-23 ante Filadelfia, pero ha sido suspendido en 2025 después de lidiar con una serie de lesiones y aparecer en solo siete juegos.

La fría tarde comenzó desfavorablemente para los Eagles: Will Shipley perdió la patada inicial cuando fue golpeado por Mike Sainristil, y Washington la recuperó en la 27 de Filadelfia, logrando finalmente un gol de campo.

Los Eagles se pusieron 7-3 arriba en una serie ofensiva protagonizada casi exclusivamente por Hurts. Completó 4 de 5 pases para 53 yardas, incluyendo un pase de touchdown de 6 yardas a Smith, y también aportó una carrera de 14 yardas.

Eso no quiere decir que Hurts fuera perfecto. Para nada. Falló a receptores desmarcados, incluyendo un pase demasiado grave a Brown y otra falta de comunicación con Smith.

Jake Elliott, inclinado hacia la izquierda

Jake Elliott, de los Eagles, logró enviar tres goles de campo por la izquierda en la primera mitad. Elliott completó 17 de 22 intentos esta temporada y no había fallado más de uno en un partido. Pero falló un gol de campo de 43 yardas en el primer cuarto. Luego, 13 segundos antes del descanso, Elliott no logró que un gol de campo de 57 yardas pasara por los postes, pero ese no contó, porque Tyler Owens, de Washington, fue sancionado por fuera de juego. Ante otra oportunidad, esta vez desde 52 yardas, Elliott volvió a fallar por la izquierda.