Lotería Nacional lanza Álbum Retro rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó en la presentación del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, una emisión conmemorativa rumbo al Mundial 2026.

El álbum fue presentado por la Lotería Nacional como parte del lanzamiento del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730, que contempla 20 billetes conmemorativos y un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie. La colección será entregada de manera gratuita a quienes adquieran la serie completa de cachitos.

Durante el acto, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, informó que los 20 diseños fueron seleccionados para mostrar la riqueza gráfica, deportiva y cultural que México ha aportado a la máxima justa del futbol.

Detalló que la portada del álbum rinde homenaje a la tradición milenaria del juego de pelota y que la serie culmina con un billete conmemorativo de México 2026 bajo el lema “Un país, una pasión”.

Salomón señaló que la emisión incluye un reconocimiento a la Selección Femenil Mexicana de 1971, al recordar que llenó el Estadio Azteca con más de 110 mil personas.

En su intervención, Brugada reconoció a la Lotería Nacional como una institución histórica al servicio del pueblo de México y subrayó la labor de las y los billeteros.

La mandataria capitalina destacó que la Ciudad de México será la única sede inaugural de cuatro torneos mundialistas: 1970, 1986, 2026 y el Mundial Femenil de 1971.

En ese contexto, recordó que su gobierno ya trabaja rumbo al Mundial 2026 con acciones como la construcción y rehabilitación de 500 canchas de futbol en la ciudad, la realización de torneos infantiles con la participación de 7 mil niñas y niños y la preparación para romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo.

Añadió que el Mundial será un acelerador de obras de movilidad y de espacio público.

En el evento también participó Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la organización del torneo mundialista 2026, quien señaló que el álbum dialoga con la tradición gráfica de la Lotería Nacional y con la memoria colectiva del fútbol en México.

Durante la presentación estuvieron presentes exintegrantes del equipo mexicano del Mundial Femenil de 1971, entre ellas Alicia Vargas, así como exseleccionados nacionales como Luis Roberto Alves Zague, Miguel España y Marco Antonio Ayala.

Cómo conseguir el álbum

El Álbum Retro será entregado como obsequio con la compra de la serie completa de 20 cachitos del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730, con un costo total de 700 pesos; cada cachito tendrá un precio de 35 pesos. Los billetes estarán disponibles a partir del lunes 22 de diciembre en puntos de venta del país y en la aplicación MiLotería, donde también podrá obtenerse la versión digital del álbum.

El sorteo se realizará el domingo 11 de enero a las 20:00 horas, contará con una emisión de dos millones 400 mil cachitos y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. La transmisión será en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.