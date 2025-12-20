Mbappé iguala récord de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año con el Real Madrid (Video)

Mbappé iguala récord de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año con el Real Madrid. Foto: AP/Manu Fernández

BARCELONA, España (AP).- Este sábado, Kylian Mbappé anotó su gol número 59 con el Real Madrid en 2025 para igualar el récord del club de más goles en un año en poder de Cristiano Ronaldo.

El hito estuvo a punto de escaparse al delantero francés hasta que convirtió un penalti a cuatro minutos del final para completar una victoria por 2-0 sobre el Sevilla, que jugó con 10 hombres, en el último partido del Madrid del año.

En su cumpleaños número 27, Mbappé igualó la marca de Ronaldo en 2013. Después de abrazar a sus compañeros de equipo, celebró la hazaña con una versión discreta de la celebración de gol característica de Ronaldo, en la que el delantero portugués salta y empuja los brazos hacia abajo al aterrizar, antes de lanzar un beso a las cámaras de televisión.

La exestrella del Paris Saint-Germain, que se unió al Madrid en el verano de 2024, ha marcado 29 goles para el Madrid esta temporada, incluidos 18, líder de la liga.

"Es increíble, en mi primer año completo, hacer lo que hizo Cristiano. Es mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid", dijo Mbappé.

Mi celebración es para él. Quería hacerlo porque me ayudó a adaptarme aquí y ahora puedo ayudar al Madrid a ganar partidos con mis goles. Quería compartirlo con él. Tengo una muy buena relación con él, es mi amigo, y le deseo a él y a toda la afición madridista una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo.

Jude Bellingham marcó de cabeza en el minuto 38 y el Sevilla perdió al defensa Marcao por segunda amonestación por entradas imprudentes a 20 minutos del final.

El técnico del Sevilla, Matías Almeyda, también fue expulsado por el árbitro durante el descanso del descanso aparentemente por protestar.

Alonso esquiva una bala

Alonso lleva varias semanas bajo presión debido a una racha de malos resultados y al flojo rendimiento general de su equipo, repleto de estrellas. La prensa deportiva española está llena de especulaciones sobre la posible sustitución del entrenador, que debuta en el cargo.

Ahora el presidente del club madrileño, Florentino Pérez, tendrá dos semanas para reflexionar sobre el futuro del equipo antes de su próximo partido contra el Real Betis el 4 de enero.

Alonso no se habría permitido otro tropiezo en el Santiago Bernabéu tras las dos derrotas previas de su equipo en casa. Pero la afición madridista aún tenía motivos para quejarse después de que el Sevilla creara reiteradas ocasiones de gol, incluso jugando con 10 hombres.

Alexis Sánchez, todavía en plena forma a sus 37 años, y el lateral derecho Juanlu Sánchez fueron los que más destacaron en un Sevilla que hizo agujeros en la defensa madridista.

El Madrid necesitó que Thibaut Courtois les impidiera cuatro goles a Alexis, Isaac Romero y Alfonso González en la segunda mitad. Pero el Sevilla podría haberse adelantado si hubiera mostrado más puntería al principio.

El resultado aún estaba en duda hasta que Mbappé transformó su penalti tras una falta de Juanlu sobre Rodrygo dentro del área.

“Hoy era un partido que teníamos que ganar; estábamos en una situación complicada”, dijo Alonso. “Sabemos que podemos jugar mejor, y ahora tenemos los tres puntos e intentaremos empezar el año mejorando”.

El Madrid se encuentra en segundo lugar, a un punto del Barcelona, ??antes de que el líder visite al Villarreal, tercero, el domingo.