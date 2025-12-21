Barcelona derrota 2-0 al Villarreal y amplía su liderato en LaLiga

Barcelona derrota 2-0 al Villarreal y mantiene su liderato en LaLiga. Foto: AP/Alberto Saiz

MADRID (AP).- Raphinha y Lamine Yamal celebraron sus respectivos goles con el brazo en alto y las manos entrelazadas mientras el Barcelona venció el domingo 2-0 al Villarreal, que jugó con 10 hombres, para mantenerse cuatro puntos por delante del Real Madrid en la cima de LaLiga.

Raphinha provocó un penalti tras recibir una falta al recortar hacia dentro. Tomó una lenta carrera y engañó al portero Luiz Junior en el minuto 12, marcando su séptimo gol de liga de la temporada y el 50º del Barça.

Yamal también consiguió su séptimo gol esta temporada, al anotar desde corta distancia en el minuto 63 después de recibir un pase del mediocampista Frenkie de Jong tras un lío en el área.

Fue la séptima victoria consecutiva en todas las competiciones para el equipo del entrenador Hansi Flick.

El Barcelona no pudo contar con el defensa central Andreas Christensen, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el entrenamiento del sábado.

El defensa del Villarreal, Renato Veiga, vio roja directa al final de la primera mitad por una fuerte entrada por detrás a Yamal, que recibió atención médica brevemente en el suelo.

La derrota del Villarreal permitió al Atlético de Madrid ascender al tercer puesto con una victoria por 3-0 ante el Girona, aunque habiendo jugado dos partidos más.

El Atlético navega hacia la victoria

El centrocampista Koke adelantó al Atlético en el minuto 13 con una gran media volea desde fuera del área que se coló por la escuadra derecha.

El portero del Atlético, Jan Oblak, realizó una parada espectacular al detener el disparo a corta distancia de Axel Witsel a mitad del tiempo, despachándolo con una mano sobre la línea cerca del poste izquierdo.

El Atlético duplicó su ventaja en el minuto 38 cuando un disparo del centrocampista Conor Gallagher desde 20 metros se desvió en un defensor y desvió la atención del portero Paulo Gazzaniga.

La afición visitante del Atlético dio una cálida bienvenida al centrocampista Thomas Lemar cuando entró en el campo del Girona en la segunda parte. El excentrocampista francés está cedido esta temporada en el Girona procedente del Atlético, tras haber disputado casi 200 partidos con los Colchoneros a lo largo de siete temporadas.

Gallagher fue sustituido en el minuto 77, tras haber entrado en el 28 en lugar de Nico González.

Griezmann clínico

El veterano delantero Antoine Griezmann selló la victoria del Atlético con un gol clínico en el tiempo de descuento.

La exestrella de Francia intercambió pases rápidos en el borde del área con su compañero suplente Giacomo Raspadori, controló con destreza el balón con el exterior de su pie derecho y dirigió un tiro bajo hacia el ángulo opuesto con su izquierda.

El Girona se mantiene en la 18ª posición de la liga de 20 equipos.

En otros partidos más tarde el domingo, el Elche se enfrentó al Rayo Vallecano y el Real Betis se enfrentó al Getafe.

El sábado, la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebró su cumpleaños número 27 con su gol número 59 para el Real Madrid en 2025, igualando el récord del club de más goles en un año que ostentaba Cristiano Ronaldo.