DK Metcalf de los Steelers golpea a aficionado de Lions (Video)

DETROIT (AP) — DK Metcalf, receptor de los Steelers, lanzó un manotazo a un aficionado que se inclinaba sobre la barandilla en la primera fila del Ford Field durante el segundo cuarto de la victoria de Pittsburgh por 29-24 sobre los Lions de Detroit el domingo.

Metcalf y el aficionado, que llevaba una camiseta negra y azul y una peluca azul, estaban hablando antes de que el dos veces Pro Bowler lanzara un golpe con la mano derecha hacia la cara del hombre. Metcalf no pareció hacer mucho, si es que hubo algún contacto.

"Escuché sobre eso, pero no lo había visto. No he tenido la oportunidad de hablar con DK", comentó el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin.

Aunque no se lanzó un pañuelo de castigo en el campo, la liga revisará el incidente y Metcalf podría enfrentar una sanción.

El número 4 de los Steelers terminó con cuatro recepciones para 42 yardas.

Metcalf, de 28 años, está en su primera temporada con los Steelers después de pasar seis temporadas con Seattle.