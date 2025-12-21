Drake Maye lidera a los Patriots a la victoria sobre Ravens y asegura lugar en playoffs

Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, lanza un pase frente a los Ravens de Baltimore . Foto: AP / Stephanie Scarbrough

BALTIMORE (AP) — Drake Maye guió a Nueva Inglaterra a un par de touchdowns en el último cuarto, remontando a su equipo de un déficit de 11 puntos para lograr una victoria de 28-24 sobre Baltimore el domingo por la noche, asegurando un lugar en la postemporada para los Patriots y asestando un golpe devastador a las esperanzas de playoffs de los Ravens.

Con un marcador de 24-13 en el último cuarto, Maye respondió con un pase de anotación de 37 yardas a Kyle Williams, y un pase de conversión de dos puntos a Rhamondre Stevenson redujo la diferencia a tres puntos con 9:01 por jugar.

Después de que Nueva Inglaterra forzó un despeje, los Patriots recorrieron 89 yardas para el touchdown ganador. La presión de pase de Baltimore, que fue inexistente al principio del juego, mejoró mucho hacia el final, pero Maye demostró por qué ha surgido como un candidato a Jugador Más Valioso al liderar a Nueva Inglaterra (12-3) al primer lugar en División Este de la Conferencia Americana.

Lanzó para un récord personal de 380 yardas con dos touchdowns y una intercepción. El touchdown ganador llegó en una de las pocas jugadas de carrera productivas de Nueva Inglaterra, un acarreo de 21 yardas de Stevenson con 2:07 restantes.

Los Ravens, que se quedaron sin Lamar Jackson por una lesión en la espalda en el segundo cuarto, perdieron el balón en su última serie ofensiva por un balón suelto de Zay Flowers. Baltimore (7-8) ahora está dos juegos detrás de Pittsburgh, líder del Norte de la AFC, con dos por jugar. Para ganar la división, los Ravens necesitarían ganar en Green Bay y Pittsburgh y que los Steelers pierdan ante el débil Cleveland en la semana 17.

Los Steelers vencieron a Detroit más temprano en el día. El dramático final de ese juego ocurrió después de que muchos fanáticos ya habían ingresado al estadio en Baltimore, y el juego Steelers-Lions se mostró en la pantalla grande.

La victoria de Pittsburgh puso una inmensa presión sobre los Ravens, y las cosas fueron de mal en peor cuando Nueva Inglaterra tomó una ventaja de 10-7 y luego Jackson salió tarde en el segundo cuarto con otra lesión, esta vez en la espalda.

Tyler Huntley, quien llevó a Baltimore a una gran victoria en la semana ocho sobre Chicago cuando Jackson estaba fuera con un problema en el tendón de la corva, ayudó a los Ravens a remontar. Flowers anotó en una jugada de 18 yardas para dar a los Ravens una ventaja de 17-13 en el tercer cuarto. Baltimore luego detuvo un despeje falso cerca del mediocampo y se adelantó por 11 con una carrera de dos yardas de Henry con 12:50 restantes en el cuarto.