El Aston Villa vence 2-1 al Manchester United y sella su décima victoria consecutiva. Foto: AP

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Morgan Rogers anotó dos brillantes goles en solitario para derrotar 2-1 al Manchester United y mantener al Aston Villa en la búsqueda del título de la Liga Premier.

La victoria en Villa Park este día fue la décima victoria consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Unai Emery, que es tercero en la clasificación y a tres puntos del líder, el Arsenal.

Rogers lanzó dos disparos con efecto al ángulo superior, a ambos lados del arco de Matheus Cunha para el United.

El centrocampista adelantó al Villa en el minuto 45 al recortar desde la izquierda. Su segundo gol llegó en el 57, de nuevo con un disparo combado que superó la estirada del portero del United, Senne Lammens.

La victoria mantiene la excelente racha del Villa, que le ha permitido ganar 11 de sus últimos 12 partidos en la liga.

“Nuestros seguidores deberían estar orgullosos de todo lo que estamos haciendo juntos”, dijo Emery.

Las victorias del sábado del Arsenal y del Manchester City, segundo clasificado, permitieron a los dos primeros distanciarse. Pero la última victoria del Villa fue otra demostración de sus credenciales al título tras recuperarse de un inicio de temporada desesperado.

La irrupción del Villa como contendiente sorpresa llega tras perder dos de sus tres primeros partidos y no ganar en cinco. Ahora lleva 19 partidos invicto en todas las competiciones, con 16 victorias durante esa racha.

Fue el segundo doblete de Rogers en dos partidos después de marcar dos veces en la victoria de la semana pasada por 3-2 ante el West Ham.

"A veces es tu día, a veces no, y por suerte últimamente ha sido mi día", declaró a Sky Sports. "Me siento muy seguro y disfruto del fútbol, ??pero no soy solo yo, es el equipo".

La derrota fue otro golpe para el United, que está séptimo en la clasificación después de ganar solo dos de sus últimos ocho partidos.

Pero el entrenador Rúben Amorim cree que su equipo va en la dirección correcta.

"Creo que estamos mejorando... Creo que merecemos mucho más hoy, pero el mejor equipo no ganó", dijo.

Cunha igualó el partido 1-1 al marcar desde un ángulo cerrado en el tercer minuto del añadido de la primera parte. Pudo haber empatado de nuevo tras el descanso, pero desperdició una ocasión de oro al cabecear desviado desde delante de la portería.

“Tuvimos mucha mala suerte hoy”, añadió Amorim.

Otro revés para el United fue la lesión de Bruno Fernandes, quien fue sustituido en el entretiempo después de sufrir una lesión al final de la primera mitad.

"Creo que son tejidos blandos, así que va a llevar un tiempo. Ya veremos", dijo Amorim.

El United ya no contaba con Kobbie Mainoo por una lesión en la pantorrilla ni con el sancionado Casemiro. Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui también estuvieron ausentes por disputar la Copa Africana de Naciones.

En su ausencia, los canteranos Jack Fletcher y Shea Lacey debutaron en la Premier League en la segunda mitad. Fletcher es hijo del excentrocampista del United, Darren Fletcher. Se convirtieron en el primer padre e hijo en jugar para el United en la Premier League.