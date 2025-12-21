El presidente del club de futbol turco Fenerbahçe es interrogado en una investigación por drogas

Jugadores del Fenerbahçe y el Kayserispor calientan antes de un partido de la Superliga Turca entre ambos equipos en Estambul, el viernes 12 de junio de 2020.. Foto: Erdem Sahin/Pool vía AP

ESTAMBUL (AP).- El presidente del Fenerbahce, uno de los principales clubes deportivos de Turquía, fue citado a declarar el sábado como parte de una investigación en curso sobre drogas que involucra a figuras de alto perfil del mundo del espectáculo y los medios.

Sadettin Saran, que tiene doble ciudadanía turca y estadunidense, dio una declaración en Estambul después de regresar del extranjero antes de ser enviado a un centro médico forense para que le tomaran muestras de cabello y sangre, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.

Más de una docena de personas han sido detenidas desde principios de diciembre como parte de una investigación supervisada por la Fiscalía General de Estambul.

Presentadores de noticias de televisión, periodistas, cantantes, actores e influencers de redes sociales se encuentran entre los detenidos por cargos que incluyen fabricación y tráfico de drogas y facilitación de la prostitución. Muchos se han sometido a análisis de sangre y cabello para detectar la presencia de narcóticos.

Saran, nacido en Denver y elegido presidente del Fenerbahce en septiembre, fue interrogado bajo sospecha de proporcionar y facilitar el uso de sustancias narcóticas, según Anadolu.

Regresó al tribunal de Caglayan después de entregar muestras médicas y luego fue puesto en libertad bajo condición judicial.

El Fenerbahçe, con sede en Estambul, es una de las franquicias deportivas más populares y exitosas de Turquía. El expresidente del club, Aziz Yildirim, pasó más de un año en prisión en 2012 acusado de amaño de partidos, antes de ser absuelto cuando un nuevo juicio determinó que el caso anterior había sido influenciado por jueces, fiscales y policías corruptos.

El club también se vio envuelto en una investigación separada sobre amaño de partidos en el fútbol turco.