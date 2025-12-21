Hacienda rechaza “golpe” al erario por el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el día del sorteo del Mundial. Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el día del sorteo del Mundial . Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este domingo un comunicado en el que buscó dejar en claro que el gobierno de Claudia Sheinbaum limitó el alcance de los acuerdos fiscales suscritos por el presidente Enrique Peña Nieto con la FIFA para el Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en parte en México.

En aparente respuesta a diversas publicaciones en medios y redes que han criticado que México otorgó una “exención total” o un “cheque en blanco” a la FIFA, la dependencia federal indicó que los beneficios fiscales sólo aplican a sujetos directamente involucrados en la organización y celebración del torneo mientras que sí habrá quienes paguen el Impuesto sobre la Renta.

El comunicado, difundido desde la cuenta de X de la dependencia federal a las 2 de la tarde, también establece que la vigencia de los beneficios será hasta el ejercicio fiscal 2026.

Este domingo, el diario Reforma publicó en su nota principal que la celebración del Mundial será un “golpe” al erario, al señalar que tanto los gobiernos federal como los de las ciudades involucradas (CDMX, Monterrey y Guadalajara) garantizarán exenciones fiscales y deberán costear buena parte de la infraestructura para lo cual han tenido que endeudarse.

El comunicado

Sin hacer referencia explícita a las críticas, Hacienda difundió un comunicado en el que sostuvo que, en coordinación con diferentes autoridades, ha sostenido mesas de trabajo con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) desde el inicio del gobierno de Sheinbaum para adecuar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la Garantía Gubernamental firmada en enero de 2018 por Peña Nieto, con el fin de limitar su alcance en apego al marco jurídico nacional.

Añadió que, a través de acuerdos de entendimiento mutuo entre el gobierno de Sheinbaum y la FIFA, se logró acotar su vigencia para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026.

“La Garantía Gubernamental contemplaba beneficios fiscales amplios y de alcance general, mismos que este gobierno limitó mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado”, destaca el comunicado.

Actualmente, agrega, los beneficios sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales.

“Aquellas contrapartes no incluidas directamente en la norma habilitante que participen en juegos y eventos en territorio nacional, sí deberán pagar ISR. Estos límites a la aplicación de la Garantía Gubernamental se lograron a través de acuerdos, sin que fuera necesario algún litigio o medio de controversia”, sostiene Hacienda.