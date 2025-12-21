Los Chargers mantienen el camino a los playoffs al derrotar 34-17 a los Cowboys. Foto: AP/Tony Gutierrez

ARLINGTON, Texas (AP).- Justin Herbert lanzó dos pases de touchdown y corrió para otra anotación y Los Angeles Chargers se acercó a un lugar en los playoffs con una victoria de 34-17 sobre los Dallas Cowboys el domingo.

La cuarta victoria consecutiva de los Chargers les dio la oportunidad, más tarde ese mismo día, de asegurar su segundo pase a la postemporada en dos temporadas bajo la dirección de Jim Harbaugh. Los Ángeles (11-4) se enfrentaría a una derrota o un empate ante Indianápolis o Houston.

Dak Prescott tuvo pases de touchdown en sus primeras dos series, pero no pudo encontrar la zona de anotación nuevamente para Dallas, que fue eliminado de los playoffs por segundo año consecutivo con la victoria de Filadelfia en Washington el sábado para asegurar la NFC Este.

Los Cowboys (6-8-1) han perdido tres juegos seguidos desde una racha ganadora de tres juegos que los puso por encima de .500 por única vez en la primera temporada del entrenador Brian Schottenheimer.

En su tercer partido completo, con la mano izquierda (la que no usa para lanzar) fracturada y bien protegida, Herbert lideró a los Chargers a touchdowns en las tres series ofensivas de la primera mitad. Omarion Hampton anotó en una carrera de 5 yardas en la segunda mitad.

Un pase de touchdown de 23 yardas a Quentin Johnston, quien jugó fútbol americano universitario a pocos kilómetros de la casa de los Cowboys en TCU, fue seguido por uno de 25 yardas a Ladd McConkey antes de la zambullida de 1 yarda de Herbert en una versión modificada del empuje trasero. Johnston tuvo cuatro recepciones para 104 yardas.

La decisión del coordinador defensivo Matt Eberflus de pasar de la banca a la cabina de entrenadores no ayudó a la atribulada defensa de Dallas. Herbert completó 23 de 29 pases —un 79%, su mejor marca de la temporada— para 300 yardas, y los Chargers terminaron con 452 yardas totales, otra marca de la temporada. No alcanzaron las 300 yardas en los dos primeros partidos completos, ya que Herbert tenía la mano izquierda vendada.

Los Ángeles despejó en la primera posesión de la segunda mitad y estaba enfrentando tercera y 7 en la siguiente serie cuando Herbert escapó del agarre de Kenneth Murray en el backfield y corrió 33 yardas, lo que llevó al gol de campo de 27 yardas de Cameron Dicker para una ventaja de 27-17 con 9 minutos restantes.

El primer pase de TD de Prescott fue de 5 yardas a Ryan Flournoy, quien tuvo otro TD anulado por una penalización por retención antes de salir con una lesión de rodilla y no regresar.

George Pickens anotó en una recepción de 38 yardas cuando Prescott lo conectó en movimiento en la zona de anotación. Pickens acumuló siete yardas en 130 recepciones tras dos partidos que generaron críticas sobre su estilo de juego.