Los Panthers vencieron a los Buccaneers 23-20 y toman el primer lugar en la NFC Sur

Los Panthers finalmente vencieron a los Buccaneers 23-20 y toman el primer lugar en la NFC Sur. Foto: AP/Jacob Kupferman

CHARLOTTE, NC (AP).- Bryce Young lanzó para 191 yardas y dos touchdowns, Lathan Ransom interceptó a Baker Mayfield con 42 segundos por jugarse y los Carolina Panthers vencieron este día 23-20 a los Tampa Bay Buccaneers para tomar el primer lugar en la NFC Sur.

Los Panthers (8-7) pueden asegurar el título divisional el próximo domingo con una victoria sobre Seattle y una derrota de los Buccaneers (7-8) ante Miami. Sin embargo, si ambos equipos ganan o pierden, los Panthers necesitarían vencer a Tampa Bay de nuevo como visitantes en la semana 18 para conseguir su primer título divisional desde 2015.

Tetairoa McMillan tuvo seis recepciones para 73 yardas y un touchdown mientras los Panthers una vez más se recuperaron con una gran victoria después de una derrota potencialmente devastadora ante los New Orleans Saints, últimos en la clasificación.

Ransom cometió un gran error en esa derrota con un golpe tardío al mariscal de campo de los Saints, Tyler Shough, que condujo al gol de campo ganador de Nueva Orleans.

Pero con los Bucs buscando un gol de campo del empate (o un touchdown de ventaja) hubo una falta de comunicación en una jugada de pase de segunda y 9 entre Mayfield y Mike Evans en la 42 de Carolina y Ransom obtuvo una intercepción fácil para sellar la victoria.

Mayfield llegó al juego 4-0 contra Carolina desde que fue cortado por los Panthers en 2022.

Pero la primera selección del draft de 2018 completó solo 18 de 26 pases para 145 yardas con un pase de TD a Evans en la primera serie del juego mientras los Bucs en problemas perdían su tercer juego consecutivo.

Con el partido empatado a 20 a mediados del último cuarto, Emeka Egbuka atrapó su primera recepción del partido, una de 40 yardas por el centro del campo, para llevar a los Bucs al centro del campo. Pero los Panthers forzaron un despeje de los Bucs, devolviéndole el balón a Young con 4:46 por jugar en la yarda 27 de los Panthers.

En tercera y 4, Young encontró a Jalen Coker por la banda derecha para una recepción de 34 yardas que puso a los Panthers en zona de gol de campo. La serie ofensiva de Carolina se estancó y el novato Ryan Fitzgerald pateó un gol de campo de 48 yardas con 2:20 restantes en el partido para darle la ventaja a Carolina.

En la patada inicial siguiente, John Bullock de Tampa Bay fue sancionado por una rudeza innecesaria, lo que obligó a Mayfield a iniciar la última serie ofensiva en su propia yarda 10.

Pero Mayfeld usó una carrera de 26 yardas y tres pases a Evans para llegar a territorio de Carolina antes de la intercepción.

Los Panthers se fueron al vestuario con una ventaja de 13-10 al medio tiempo después de que McMillan consiguiera un touchdown de 22 yardas de Young cuando quedaban 7 segundos en la primera mitad.

Los Bucs recuperaron la ventaja en la posesión inicial del tercer cuarto con una carrera de touchdown de 1 yarda de Tucker, pero Young respondió con quizás su mejor jugada de la temporada, eludiendo a tres cazadores de pases y ganando tiempo suficiente para que Ja'Tavion Sanders se liberara en la zona de anotación para una recepción de touchdown de 6 yardas.