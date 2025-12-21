Los Steelers empujan a los Lions al borde de la eliminación tras ganarles 29-24. Foto: AP/Ryan Sun

DETROIT (AP).- Los Pittsburgh Steelers empujaron a los Detroit Lions al borde de la eliminación de los playoffs el domingo, aferrándose a una victoria de 29-24 cuando el touchdown de Jared Goff en la última jugada fue anulado por una penalización por interferencia de pase ofensiva a Amon-Ra St. Brown.

Goff lanzó un pase en cuarta oportunidad a St. Brown justo antes de la línea de gol. El receptor se empujó al esquinero Jalen Ramsey para liberarse, y antes de que los Steelers pudieran derribar a St. Brown, le lanzó un pase lateral al mariscal de campo para preparar una posible anotación.

Los funcionarios se reunieron durante un tiempo en el campo antes de anunciar la decisión para consternación de la multitud.

Jaylen Warren tuvo dos carreras de touchdown de 45 yardas en el cuarto cuarto y terminó con un récord personal de 143 yardas para los Steelers, que tuvieron una ventaja de 230-15 en yardas terrestres.

Los Steelers, líderes de la AFC Norte (9-6), han ganado tres partidos seguidos después de una caída a mitad de temporada, y han ascendido al liderato de la división con dos juegos restantes.

Detroit (8-7) perdió dos partidos consecutivos por primera vez en más de tres años, poniendo fin a sus posibilidades de ganar su tercer título consecutivo de la NFC Norte. Si bien los Lions no han sido eliminados de los playoffs, sus posibilidades son escasas.

Los Lions tuvieron dos touchdowns anulados por penalizaciones en el último minuto. Goff lanzó un pase de touchdown de 1 yarda a St. Brown con 22 segundos restantes, pero el novato Isaac TeSlaa fue sancionado por interferencia de pase por colocar una intercepción que liberó a su compañero.