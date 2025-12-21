Los Texans extienden su racha ganadora a 7 con victoria 23-21 sobre los Raiders

NFL
Los Texans extienden su racha ganadora a 7 con victoria 23-21 sobre los RaidersLos Texans se mantienen a un juego del líder Jacksonville —ganador en Denver el domingo— en la AFC Sur. Los Raiders tienen un récord de 2-13.
HOUSTON (AP).- CJ Stroud lanzó un pase de touchdown, Derek Stingley devolvió una intercepción para anotación y los Houston Texans vencieron el domingo 23-21 a Las Vegas para su séptima victoria consecutiva y la novena derrota consecutiva de los Raiders.
Houston (10-5) tiene su racha de victorias más larga desde una racha de nueve juegos en 2018. Los Texans se mantienen a un juego del líder Jacksonville —ganador en Denver el domingo— en la AFC Sur. Los Raiders tienen un récord de 2-13.
El touchdown de Stingley llegó en el primer cuarto y Ka'imi Fairbairn anotó tres goles de campo para ayudar a los Texans a obtener la victoria en un día en el que su ofensiva tuvo problemas.
Houston ganaba por dos puntos a falta de unos ocho minutos para el final cuando Stroud encontró a un Dalton Schultz totalmente desmarcado para un pase de touchdown de 1 yarda que puso el marcador 23-14. Nick Chubb corrió 30 yardas en esa serie ofensiva y una interferencia de pase de 23 yardas a Lonnie Johnson Jr. contra Collins llevó a Houston a la yarda 2 para preparar el marcador.
El novato de los Rauders, Ashton Jeanty, redujo la ventaja a 23-21 al anotar en una carrera de 51 yardas con aproximadamente 5 minutos y medio por jugar. El novato atravesó la línea antes de superar a un defensor y entrar con paso firme en la zona de anotación.
Houston enfrentó tercera y 20 en su yarda 7 después de eso, cuando Darien Porter fue penalizado por interferencia de pase sobre Nico Collins, lo que les dio a los Texans un primer down. Collins consiguió una recepción de 24 yardas en la primera jugada después de la pausa de dos minutos y Houston agotó el reloj para la victoria.
Jeanty, la sexta selección general del draft, tuvo 24 acarreos para 128 yardas con una carrera de touchdown y agregó una recepción de touchdown de 60 yardas para mantener a los Raiders en el juego.
Stroud lanzó para 187 yardas y un touchdown y Collins tuvo cuatro recepciones para 59 yardas.
Las Vegas terminó con 315 yardas para romper una racha de seis juegos consecutivos con menos de 17 puntos y menos de 275 yardas, que fue la racha más larga desde Cleveland en 2008.
Geno Smith lanzó para 201 yardas y dos touchdowns con una intercepción en su regreso después de estar fuera la semana pasada por lesiones en la espalda y el hombro.
Jeanty puso a los Raiders en ventaja al atrapar un pase cerca de la yarda 35 y correr hacia la zona de anotación, eludiendo un tackle en el camino, para anotar 60 yardas con aproximadamente 9 minutos y medio por jugarse en el tercer cuarto. Esta anotación fue la recepción de touchdown más larga de un corredor de los Raiders desde que Jamize Olawale logró una recepción de touchdown de 75 yardas contra Houston en 2016.
Se unió a Alvin Kamara (2017) y Christian McCaffrey (2017) como los únicos corredores novatos desde 1970 en tener cinco touchdowns de recepción.
Los Texans despejaron en sus primeras dos posesiones de la segunda mitad antes de que el gol de campo de 49 yardas de Fairbairn pusiera el marcador en 16-14 con tres minutos restantes en el tercero.
La devolución de intercepción de 31 yardas de Stingley para touchdown puso a los Texans arriba 7-0 al comienzo del partido. Los Raiders empataron con una recepción de 7 yardas de Brock Bowers al comienzo del segundo cuarto.
Houston se puso arriba 10-7 con un gol de campo de 55 yardas cuando faltaban aproximadamente nueve minutos para el final de la primera mitad.
Un gol de campo de 50 yardas de Fairbairn dejó a los Texans arriba 13-7 en el medio tiempo.