Los White Sox suman a Munetaka Murakami con un contrato de 2 años y 34 millones de dólares

El japonés Munetaka Murakami recorre las bases tras conectar un jonrón durante la segunda entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos, el 21 de marzo de 2023, en Miami. . Foto: AP/Marta Lavandier

CHICAGO (AP).- Los Medias Blancas de Chicago, en reconstrucción, incorporaron a Munetaka Murakami a su alineación, acordando un contrato de 34 millones de dólares por dos años con el toletero japonés.

Murakami, quien cumple 26 años el 2 de febrero, se une a un prometedor grupo de jóvenes bateadores que también incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth. Los White Sox terminaron últimos en la División Central de la Liga Americana este año con un récord de 60-102, una mejora de 19 juegos con respecto a la temporada anterior.

Murakami recibirá un bono por firmar de 1 millón de dólares pagadero dentro de 30 días y salarios de 16 millones de dólares el próximo año y 17 millones de dólares en 2027.

Su salario para 2027 puede aumentar según los premios obtenidos en 2026: $1 millón por ganar un premio al Jugador Más Valioso (MVP), 500 mil dólares por terminar segundo o tercero en la votación, 250 mil dólares del cuarto al décimo lugar y 250 mil dólares para el Novato del Año.

No puede ser asignado a las ligas menores sin su consentimiento y será agente libre al finalizar su contrato. Además, recibe un intérprete proporcionado por el equipo y reembolso de vuelos entre Japón y EE. UU.

Los White Sox adeudan una comisión de 6 millones 575 mil dólares a Yakult, el equipo de Murakami en la Liga Central. Los Swallows también recibirían una comisión adicional del 15% de cualquier aumento de salario que se active.

Murakami fue el Jugador Más Valioso de la Liga Central en 2021 y 2022. El infielder de esquina solo jugó 56 partidos esta temporada debido a una lesión en el oblicuo. Se ponchó 64 veces, pero bateó para .273 con 22 jonrones y 47 carreras impulsadas.

Murakami conectó 56 jonrones en 2022, rompiendo el récord de Sadaharu Oh para un jugador nacido en Japón en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (JBP), convirtiéndose en el jugador más joven en ganar la Triple Corona de Japón. Superó los 30 jonrones en cuatro años consecutivos antes de una temporada interrumpida por lesiones en 2023.

Tiene un promedio de carrera de .270 con 246 jonrones, 647 carreras impulsadas y 977 ponches en 892 juegos durante ocho temporadas de la Liga Central, todas con los Swallows.

Después de jugar principalmente en la primera base en 2019 y 2020, ha pasado la mayor parte de su tiempo desde entonces en la tercera.

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, Murakami conectó un doblete que sentenció el juego ante Giovanny Gallegos, impulsando a Shohei Ohtani y Masataka Yoshida para una victoria de 6-5 en la semifinal contra México . Al día siguiente, en el partido por el campeonato, Murakami conectó un jonrón del empate ante Merrill Kelly en la segunda entrada y Japón venció a Estados Unidos 3-2 .

Según el acuerdo entre la MLB y la NPB, la comisión de publicación es del 20% de los primeros $25 millones de un contrato de Grandes Ligas, incluyendo bonos y opciones devengados. El porcentaje se reduce al 17.5% de los siguientes $25 millones y al 15% de cualquier monto superior a $50 millones. Existe una comisión adicional del 15% de los bonos devengados, los aumentos salariales y las opciones ejercidas.