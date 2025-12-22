Dani Alves planea su regreso al futbol como jugador y dueño de un equipo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exfutbolista Dani Alves está muy cerca de confirmar su regreso a las canchas como parte de un movimiento que, al mismo tiempo, lo involucra como inversor de un equipo profesional del balompié de Portugal, lo que le permitiría cerrar su etapa como jugador en activo y combinarlo con la experiencia de fungir como copropietario.

De acuerdo con ESPN Brasil, Alves, de 42 años de edad, está a un paso de concretar una operación para convertirse en accionista mayoritario del club lusitano Sporting Clube São João de Ver, el cual juega en la tercera división portuguesa y con el que firmaría un contrato por seis meses para concluir su carrera como futbolista.

Para completar el plan, el brasileño está apoyado por un grupo de inversionistas de su país, en una transacción en la que Alves aportará en total cerca de un millón de euros, con el 50 por ciento del capital ya aportado y el resto al finalizar la temporada en el verano de 2026.

En diciembre de 2022, Dani Alves, quien ese momento jugaba para Pumas, se vio involucrado en un caso de agresión sexual cometido a una mujer de 23 años de edad mientras vacacionaba en Barcelona.

El otrora lateral derecho comenzó su proceso legal en España y después de más de un año en prisión preventiva, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de cárcel; sin embargo, la defensa del exjugador apeló la decisión y en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió al concluir que el dictamen presentaba vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos.

En septiembre último, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió un laudo a favor del? Club Universidad Nacional para concluir una disputa que sostenía con el jugador por más de dos años y a quien se le ordenó pagar una compensación de 2.25 millones de dólares al equipo mexicano con base en una cláusula para rescindir el contrato si se perjudicaba la imagen pública de la institución.

En fechas recientes, Dani Alves volvió a ser noticia al darse a conocer un video en el que se ve al exjugador del Barcelona en una faceta de predicador evangélico en una iglesia en Girona, España, además de autodescribirse como un “discípulo de Jesús”, con una participación activa en temas religiosos.