España termina el año como mejor equipo del ranking FIFA de futbol masculino

FIFA
España termina el año como mejor equipo del ranking FIFA de futbol masculinoEspaña ganó la clasificación para el Mundial en el Grupo E y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026.
ZÚRICH (AP).- España terminará 2025 como el mejor equipo masculino en el ranking de la FIFA.
Hubo cambios limitados en las nuevas clasificaciones publicadas este día, y solo contaron los partidos de la Copa Árabe después de que se publicaran las clasificaciones anteriores el 19 de noviembre.
El top 10 se mantiene sin cambios con, en orden, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia después de España.
España ganó la clasificación para el Mundial en el Grupo E y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026 organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.
La FIFA dijo que Vietnam, que subió tres lugares al 107 en el ranking, registró el mayor salto.
La próxima clasificación se publicará el 19 de enero.