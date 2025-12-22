España termina el año como mejor equipo del ranking FIFA de futbol masculino

De izquierda a derecha: el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025.. Foto: AP/Alex Brandon

ZÚRICH (AP).- España terminará 2025 como el mejor equipo masculino en el ranking de la FIFA.

Hubo cambios limitados en las nuevas clasificaciones publicadas este día, y solo contaron los partidos de la Copa Árabe después de que se publicaran las clasificaciones anteriores el 19 de noviembre.

El top 10 se mantiene sin cambios con, en orden, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia después de España.

España ganó la clasificación para el Mundial en el Grupo E y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026 organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA dijo que Vietnam, que subió tres lugares al 107 en el ranking, registró el mayor salto.

La próxima clasificación se publicará el 19 de enero.